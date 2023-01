© Copyright : DR

Incomparable comédien à l’humour acide et au talent sûr, Abderrahim Tounsi, alias Abderraouf, nous a quittés ce lundi 2 janvier 2023.

Il nous aura fait rire aux larmes, éveillés sur des questions fondamentales, et son personnage Abderraouf aura marqué toutes celles et tous ceux qui ont goûté à son art. Abderrahim Tounsi, incomparable comédien à l’humour acide, au ton juste et à l’accent amer, nous quitte. Il s’en est allé ce lundi 2 janvier 2023.

Il laisse derrière lui un véritable patrimoine et une valeur sûre de l’humour marocain: le sarcasme. La nouvelle de son décès a été confirmée par son fils Oussama sur son compte Facebook.

Abderrahim Tounsi avait 86 ans. Le brillant humoriste est décédé dans sa demeure à Casablanca, a-t-on appris du Syndicat des professionnels du théâtre.

Le défunt s’est éteint paisiblement aux premières heures de ce lundi après une longue maladie, a affirmé Massoud Bouhssine, le président du Syndicat marocain des professionnels du théâtre.

Abderraouf, qui avait débuté sa carrière artistique dans les années 60, a marqué la mémoire de plusieurs générations de Marocains par son style bouffon, avec sa voix nasillarde, sa chéchia rouge, son jabador et son seroual colorés.

Pendant sa longue carrière, le défunt a laissé un florilège d’oeuvres, des centaines de sketchs, d'innombrables passages à la télévision et deux oeuvres cinématographiques, Majid (2011) et Ammi (2016).