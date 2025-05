L’exposition «Maroc: dynasties au cœur d’une histoire millénaire» ouvre ses portes en France

L’exposition «Maroc: dynasties au cœur d’une histoire millénaire», orchestrée par l’historien marocain et chercheur associé à l’IREMAM-CNRS, Jamel El Hamri, avec le soutien de l’ambassade du Maroc en France, «met en lumière l’histoire millénaire du Maroc, l’un des plus vieux pays au monde, à travers les dynasties, les souverains et les personnalités qui ont façonné son identité», explique un communiqué.

En immersion visuelle, le visiteur découvre l’évolution du Maroc en plongeant dans l’univers des grandes dynasties marocaines (Idrissides, Almoravides, Almohades, Mérinides, Wattassides, Saadiens, Alaouites) jusqu’à l’ère moderne.

Affiche de l'exposition Maroc: dynasties au cœur d'une histoire millénaire , qui se tient jusqu'au 31 août au Musée Hôtel-Dieu, à Mantes-La-Jolie. (DR)

L’exposition est ainsi l’occasion de découvrir les souverains et personnalités qui ont marqué l’histoire du pays. «De Moulay Idriss, fondateur de Fès, au Roi Mohammed VI, artisan d’un Maroc innovant et ouvert sur le monde en passant par Mohamed V, symbole de la résistance et de l’indépendance, et par le Roi Hassan II, bâtisseur du Maroc moderne», explique-t-on.

L'histoire du #Maroc célébrée au Musée de l’Hôtel Dieu à @manteslajolie (57 kms à l'Ouest de #Paris) avec l’exposition

« Maroc : Dynasties au cœur d’une histoire millénaire », du 13 mai au 31 août 2025.

Le vernissage a eu lieu, notamment, en présence de l’Ambassadeure Samira… pic.twitter.com/H5Ob8Eylig — Ambassade du Royaume du Maroc en France 🇲🇦 (@AmbaMarocFrance) May 16, 2025

Clou de l’exposition, les vingt-trois portraits des souverains de la dynastie alaouite, prêtés par l’ambassade du Maroc, qui complètent le parcours en offrant une perspective unique sur l’évolution de la royauté marocaine et l’impact de la dynastie actuelle sur l’histoire du pays.

Outre les figures emblématiques qui ont façonné l’histoire du pays, sont également mis en lumière les évènements historiques majeurs et les réalisations culturelles, politiques et sociales qui ont contribué à forger l’identité marocaine. L’exposition entend pour se faire enrichir la compréhension des visiteurs par des explications détaillées et des anecdotes sur chaque souverain et période historique.

Lire aussi : À Marseille, une exposition consacrée à la culture amazighe s’ouvre au Mucem

«Cette exposition est une véritable célébration de l’héritage marocain et une invitation à explorer les riches traditions et l’identité dynamique du Maroc à travers les siècles qui expliquent, en grande partie, l’amitié pluriséculaire et l’attachement profond de la France et des Français envers le Maroc et les Marocains», est-il annoncé dans le communiqué de l’évènement qui fait également la part belle à la mode marocaine. En effet, annonce l’ambassade du Maroc en France sur son compte X, «cette exposition est enrichie par une sélection de caftans traditionnels marocains du talentueux styliste Fouad Berzougui et une collection privée de bijoux anciens».

Organisée à @ManteslaJolie_

avec le soutien de l’Ambassade du #Maroc 🇲🇦, l'exposition "Maroc : Dynasties au cœur d’une histoire millénaire" offre un voyage fascinant à travers plus de douze siècles façonnés par des dynasties éclairées et des souverains visionnaires.

Cette… pic.twitter.com/Hg60SNYaK6 — Ambassade du Royaume du Maroc en France 🇲🇦 (@AmbaMarocFrance) May 16, 2025

En marge de l’exposition, un cycle de conférences est par ailleurs organisé en présence d’historiens, d’écrivains et d’artistes marocains reconnus à l’échelle internationale. À noter dans les agendas, une conférence portant sur «le protectorat français au Maroc (1912-1956), une histoire partagée», animée le 24 mai par le professeur et historien Mohammed Mraizika, ou encore, le 28 mai, un atelier mosaïque invitant à découvrir les secrets du zellige marocain.

Autre évènement incontournable, une rencontre avec l’autrice de «La poule et son cumin» (éditions Lattès, 2022) et finaliste du Goncourt du premier roman, Zineb Mekouar, qui présentera le 4 juin son deuxième roman, «Souviens-toi des abeilles» (Gallimard, 2024). Enfin, le 14 juin, se tiendra la conférence «Les Marocains dans l’histoire de France: hommage aux soldats, aux ouvriers et aux femmes du XX-XXIème siècle». La suite du programme est consultable sur ce lien.

Date: du 14 mai au 31 août 2025.

Adresse: Musée de l’Hôtel-Dieu, 1 rue Thiers, 78200 Mantes-la-Jolie (à 57 km de Paris).