Culture

L’égyptologue Khaled El-Enany nouveau directeur général de l’UNESCO

Khaled El-Enany.

Khaled El-Enany.

Les membres du Conseil exécutif de l’UNESCO ont nommé l’Egyptien Khaled El-Enany au poste de Directeur général de l’Organisation onusienne à l’issue d’un vote en sa faveur.

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/10/2025 à 21h32

Selon un communiqué de l’UNESCO, cette nomination sera soumise au vote de tous les États membres le 6 novembre prochain, lors de la Conférence générale de l’Organisation, qui se tiendra à Samarcande, en Ouzbékistan.

Une fois élu par la Conférence générale, le nouveau directeur général de l’UNESCO succédera à Audrey Azoulay à la mi-novembre, précise la même source.

Khaled Ahmed El-Enany Ali Ezz, né en 1971, est égyptologue et professeur d’égyptologie à l’Université d’Helwan où il enseigne depuis plus de 30 ans. Il a été vice-doyen de la Faculté de Tourisme et d’Hôtellerie, directeur du Centre d’Apprentissage Ouvert et responsable du Département des Guides Touristiques.

Il est titulaire d’un doctorat en égyptologie de l’Université Paul-Valéry Montpellier où il a été professeur invité.

En novembre 2024, il a été nommé ambassadeur spécial pour le tourisme culturel par l’Organisation mondiale du tourisme et, plus récemment, mécène du Fonds pour le patrimoine mondial africain.

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/10/2025 à 21h32

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Le Maroc remporte le Prix UNESCO-Confucius d’alphabétisation

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

UNESCO: les 5 nouveaux sites africains inscrits au patrimoine mondial, 3 autres sauvés du péril

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

UNESCO. Le malhoun classé patrimoine culturel immatériel de l’humanité

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

UNESCO: le couscous, l'autre hold-up algérien sur le patrimoine marocain

Articles les plus lus

1
Et maintenant
2
Santé: le groupe Akdital dément formellement bénéficier de fonds publics
3
Alger et le Polisario, Game over!
4
L’islamiste algérien Abdelkader Bengrina, fervent soutien de Tebboune, appelle les Marocains à l’insurrection
5
GenZ212. «Non à la fitna»: à Derb Sultan, les jeunes Casablancais rejettent les «nuisibles» et précisent leurs revendications
6
Aéronautique. Pourquoi (et comment) le Maroc occupe une place centrale pour Airbus
7
Olives: une saison exceptionnelle en vue
8
Les lacs collinaires… une expérience hydrique pionnière qui redonne vie au désert d’Es-Semara
Revues de presse

Voir plus