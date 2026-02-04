Culture

Le réalisateur Mohamed Ahed Bensouda est décédé

Le réalisateur Mohamed Ahed Bensouda.

Le réalisateur et scénariste Mohamed Ahed Bensouda est décédé d’une crise cardiaque mardi 3 février 2026 à l’âge de 56 ans à Toulouse en France. Figure engagée du cinéma marocain contemporain, il laisse derrière lui une œuvre marquée par un regard critique sur la société et un combat constant pour un cinéma authentique et profondément humain.

Par Qods Chabâa
Le 04/02/2026 à 10h27

Le monde du cinéma marocain est en deuil. Le réalisateur et scénariste Mohamed Ahed Bensouda est décédé dans la soirée du mardi 3 février 2026, à l’âge de 56 ans, a annoncé le critique de cinéma Abdelilah El Jouahary.

Né le 17 juillet 1969 à Tétouan, Mohamed Ahed Bensouda était l’une des figures marquantes du cinéma marocain contemporain. Il s’est distingué par un regard engagé et une approche sensible des réalités sociales, contribuant à l’émergence d’un cinéma marocain ambitieux et audacieux.

Après des études en histoire et littérature française à la Faculté des Lettres de Fès, il poursuit une formation professionnelle en réalisation en France, avant d’entamer une carrière riche et plurielle. Son parcours débute à la fin des années 1990 en travaillant sur plusieurs productions étrangères en tant qu’assistant réalisateur et opérateur de casting. C’est ce qui l’a d’ailleurs encouragé à lancer la première agence de casting au Maroc entre 1997 et 2002.

Il s’imposera ensuite en tant que réalisateur à travers plusieurs œuvres cinématographiques remarquées, dont celui qui l’a révélé au grand jour, Moussem Lemchaoucha avec Ferkous dans le rôle principal.

Dans les années 2010, Mohamed Ahed Bensouda s’oriente également vers la fiction télévisée, signant des séries telles que Wallah Zaman (2010), Leila (2016) et Kalus (2017), devenant l’un des pionniers de la production dramatique marocaine. Plus récemment, il développe des projets comme Gayeen Nehazar (2021), confirmant son intérêt constant pour les réalités sociales contemporaines.

Connu pour son engagement en faveur de causes humaines et sociales, il réalise en 2023 le film Les divorcées de Casablanca, qui met en lumière la souffrance et les difficultés des femmes divorcées au Maroc.

Réalisateur, scénariste, producteur et directeur de casting, Mohamed Ahed Bensouda laisse derrière lui une filmographie dense et cohérente, reflet d’un cinéma profondément humain et critique.

Par Qods Chabâa
Le 04/02/2026 à 10h27
#Cinéma#Décès#Mohamed Ahed Bensouda#Réalisateur#Scénariste

