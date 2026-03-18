Le come-back de Malek après 10 ans d’absence

Malek revient après son dernier concert il y a dix ans au festival Mawazine. L’artiste est de retour et se produit «seul en scène» le vendredi 10 avril à 20h30 au Studio des Arts vivants de Casablanca. Les billets sont en vente aux prix de 150 et 200 dirhams.

Malek Belarbi de son vrai nom, propose de revisiter ses 10 albums et ses 45 années de carrière musicale. Considéré comme l’un des pionniers de la chanson pop moderne et métissée, il est l’auteur-compositeur et interprète de grands succès.

Né le 21 juillet 1959 d’un père marocain originaire d’Oujda et d’une mère française, Malek découvre sa vocation pour la poésie à l’âge de 14 ans. Dans les années 1970, il est influencé par de grands artistes tels que Brel, Piaf, Gilbert Bécaud et Serge Reggiani. Il commence à jouer de la guitare à 16 ans avant de s’envoler à Montpellier pour ses études, où il participe à des cafés-théâtres avec un groupe. Il sort son premier album, La Mal-Vie en 1981, qui rencontre un grand succès.

Au début des années 1990, Malek retourne au Maroc et participe à la création du label discographique Maya Productions, avec l’ambition de professionnaliser le métier musical. Son titre phare Dounia, enregistré avec les frères Bouchenak, est considéré comme le premier exemple de «fusion» dans la chanson marocaine.

En 1996, à la demande de 2M et de l’UNICEF, il compose la chanson Baraa, dédiée au droit à l’innocence, qui sera nommée aux Emmy Awards à New York. Son duo avec Hamid Bouchenak, Ma Bka Lina Amal, est sacré par la chaîne européenne MCM «meilleur clip et meilleure chanson francophone de l’année 1997».

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Entre 2005 et 2007, Malek occupe le poste de directeur artistique du label Platinium Music à Casablanca, où il accompagne des artistes tels que Nass El Ghiwane, Najat Atabou, Ahmed Soultan et H-Kayne. La jeune génération le découvrira ensuite sur Studio 2M, où il siège en tant que membre du jury.

Influencé par les musiques marocaines et arabes ainsi que par des auteurs-compositeurs francophones, Malek revendique sa «double culture» en interprétant ses chansons en français et en arabe marocain. Il cite Bob Dylan comme le premier musicien à l’avoir profondément marqué.