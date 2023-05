Le cinéaste Abdelkader Lagtaâ retrouve ses poèmes écrits en Pologne

Le recueil de poèmes «Voyage permanent» d’Abdelkader Lagtaâ, sera présenté en avant-première le 7 juin au Salon international de l’édition et du livre de Rabat à 12h30. Ces écrits datent du début des années 70, lorsque l’artiste marocain faisait ses études de cinéma en Pologne.

Lagtaâ est d’ailleurs le premier Marocain à avoir intégré en 1968 la prestigieuse Ecole nationale de cinéma de Lodz. Cet ouvrage réunit un ensemble de poèmes que l’auteur dit avoir «égaré ou oublié jusqu’à ce que les chercheurs universitaires, Léa Morin (France, Maroc) et Przemyslaw Strozek (Pologne), aient réussi en 2020 à les dénicher dans les archives du Musée d’art moderne de Varsovie et du Musée d’art de Lodz auxquels ces textes avaient été confiés par l’artiste d’avant-garde Andrzej Partum décédé en 2002 et par le cinéaste expérimental Jozef Robakowski».

C’est en tout cas ce que cet artiste déclare dans une publication publiée sur sa page officielle Facebook.

Abdelkader Lagtaâ est l’auteur de cinq films de fiction pour le cinéma, ainsi que d’une dizaine de courts métrages et films documentaires. Entre 1984 et 1985 il réalise deux documentaires sur des artistes-peintres. Le premier sur Abdelkébir Rabii et le second sur Chaïbia. Son dernier long-métrage de fiction, «La moitié du ciel» inspiré du roman «La liqueur d’Aloès» de Jocelyne Laâbi est sorti en 2014. Mais avant, il y a eu, «Face à Face en 2001», «Les Casablancais» en 1998, «La Porte Close» en 1995 et le plus connu «Un amour à Casablanca», son premier long-métrage en 1991.