L’Académie du Royaume du Maroc rend hommage aux écrivains africains pour les 25 ans de la collection «Continents Noirs» de Gallimard

Présidée par Abdeljalil Lahjomri, secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc, la célébration des 25 ans de la collection «Continents Noirs» des éditions Gallimard a ressuscité l’esprit, le 25 juin 2025 à Rabat, de la prestigieuse collection, fondée jadis par Antoine Gallimard et Jean-Noël Schifano, qui a profondément marqué le paysage littéraire francophone.

La rencontre de Rabat – baptisée par les organisateurs «Des racines puissantes aux sèves montantes» – a témoigné d’une volonté affirmée de refonder les liens culturels entre l’Afrique et l’Europe. Elle a réuni, le temps d’une journée de lectures, de débats et d’échanges, vingt-cinq écrivains de la collection «Continents Noirs» aux côtés de vingt-cinq universitaires marocains et étrangers.

Selon les organisateurs, cette célébration a permis de réunir chercheurs et auteurs «pour interroger les imaginaires, les régimes d’historicité, les filiations littéraires africaines et les nouvelles perspectives holistiques».

La célébration scelle également une coopération exemplaire entre une institution africaine de prestige — l’Académie du Royaume du Maroc — et un éditeur de renommée mondiale, Gallimard. L’événement s’inscrit pleinement dans l’ambition culturelle du Maroc, qui affirme son rôle de carrefour intellectuel et artistique à l’échelle africaine.

Cet anniversaire, rappelle l’Académie, réaffirme la nécessité «d’un partenariat ambitieux entre l’Afrique et l’Europe, fondé sur la littérature, la mémoire et la création vivante».

Créée en mars 2022, la Chaire des littératures et des arts africains de l’Académie du Royaume du Maroc «agit pour une Afrique unie par la culture» et promeut les patrimoines littéraires et artistiques, soutenant la recherche, célébrant les grandes voix du continent à l’image de Wole Soyinka, Sembène Ousmane, Amadou Hampâté Bâ, Marie Ndiaye, Véronique Tadjo, Dieudonné Gnammankou… L’Académie du Royaume du Maroc valorise les expressions africaines dans toutes leurs langues, formes et transpositions.

La collection «Continents Noirs» compte aujourd’hui plus de 130 titres, 54 auteurs, et une trentaine de prix littéraires. «La célébration des 25 ans de la collection “Continents Noirs”, ici à l’Académie du Royaume du Maroc, est la manifestation de l’intérêt que le Royaume accorde, par la vision de Sa Majesté, à la culture pour qu’elle soit notre locomotive qui nous fédère et qui nous fasse avancer tous ensemble», a déclaré Eugène Ebodé, coordinateur de la Chaire des lettres et des arts africains.

Quant à Jean-Noël Schifano, directeur de la collection «Continents noirs», il a exprimé sa joie de participer à cet événement fêté dans une «atmosphère de chaleur, d’intelligence, de présence, de communication au cœur de l’Académie du Royaume du Maroc». Il a ajouté, ému: «c’est extraordinaire. Je crois que quand la littérature arrive à ce niveau d’échange et que les cœurs battent en harmonie, on est dans l’excellence.»