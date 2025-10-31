La Rentrée littéraire s’installe au Palais du Méchouar à Casablanca

Du 31 octobre au 2 novembre, le palais du Méchouar de Casablanca se transforme en temple des mots. La Rentrée littéraire 2025–2026, organisée par Groupe Le Matin avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et du CCME, proposera trois jours de débats, d’ateliers et de rencontres. Un rendez-vous pour célébrer le livre, encourager la lecture et mettre en lumière la créativité marocaine.

Cet événement réunira auteurs, éditeurs, enseignants et lecteurs autour du livre, des nouveautés littéraires et de la création marocaine, dans une approche participative, ouverte et intergénérationnelle.

Pendant trois jours, le public pourra découvrir des stands d’éditeurs, assister à des conférences, et participer à divers ateliers.

La soirée inaugurale, prévue le vendredi 31 octobre, se déroulera en présence de Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ainsi que de nombreuses personnalités du monde du livre et de la culture.

Le samedi 1er novembre s’ouvrira par une rencontre intitulée «La lecture à l’école», modérée par Fedwa Misk. L’écrivaine Lamia Berrada-Berca, l’enseignant Seddik Rabbaj et le professeur Nouamane Jadoual y partageront leurs expériences sur les leviers d’apprentissage et de motivation à la lecture.

L’après-midi sera consacré à la pratique à travers deux ateliers complémentaires. Majda Brabije, championne d’Afrique en lecture et en mindmapping, expliquera les mécanismes cognitifs liés à l’apprentissage de la lecture. Salma Bakkali, écrivaine et consultante, animera un atelier d’écriture créative pour aider les participants à structurer un récit et stimuler leur imagination.

Réflexions sur la critique, les métiers du livre et l’expression orale

Le dimanche 2 novembre, la réflexion se poursuivra autour du thème «La critique littéraire, un chaînon manquant», sous la modération de l’enseignant universitaire Abdelilah Krim.

Mounir Serhani, écrivain et professeur d’université, et Abdallah Bensmain, journaliste, y discuteront du rôle de la critique dans la valorisation des œuvres et la construction d’un véritable écosystème culturel marocain.

Deux ateliers viendront clore cette édition: une session de lecture à voix haute, dirigée par l’acteur Malek Akhmisse, pour apprendre à transmettre un texte avec justesse et une initiation au journalisme littéraire, conduite par Kenza Sefrioui, journaliste et critique littéraire, qui dévoilera sa méthode pour préparer une rencontre avec un auteur et en restituer l’essence.