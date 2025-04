Littérature: «Tout le bruit de Guéliz», de l’auteur d’origine marocaine Ruben Barrouk, sélectionné pour le Goncourt du premier roman

Le mardi 8 avril, les membres de l’académie Goncourt ont établi les trois listes des ouvrages respectivement sélectionnés pour le prix du Premier roman, le prix de la Nouvelle et le prix de la Biographie Edmonde Charles-Roux.

Après avoir fait partie de la première sélection du prix Goncourt, en septembre 2024, aux côtés de Abdellah Taïa, Ruben Barrouk, autre écrivain d’origine marocaine, s’est à nouveau imposé avec son premier roman «Tout le bruit du Guéliz» (éd. Albin Michel), cette fois-ci dans la catégorie Premier Roman du prix Goncourt de printemps 2025.

Né en 1997 à Paris, Ruben Barrouck retrace dans ce roman son retour au Maroc, pays d’origine de sa famille, en 2022, sur les traces de sa famille juive séfarade à Marrakech, où réside sa grand-mère. Le récit s’articule autour d’un mystérieux bruit qui hante la vieille dame, incitant sa fille et son petit-fils à quitter Paris pour rentrer au Maroc et mener l’enquête. Un roman qui traite à la fois de l’exode, des traditions et des liens familiaux, offrant une réflexion profonde sur les origines perdues et la mémoire