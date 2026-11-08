La Médersa mérinide de Salé, un joyau captivant de patrimoine islamique

La Médersa mérinide de Salé est considérée comme un chef-d’œuvre de l’architecture islamique du XIVe siècle. Elle fut édifiée entre 1333 et 1341 sur ordre du sultan mérinide Abou Al Hassan, à proximité immédiate de la Grande Mosquée de Salé. Doté d’une superficie d’environ 180 m², la Médersa est considérée comme l’une des plus petites du Maroc, mais l’une des plus denses quant à son raffinement artistique.

Le360 s’est rendu ce week-end sur les lieux pour immortaliser la beauté de l’architecture et recueillir les impressions de visiteurs. Abdelmajid El Idrissi El Bouzidi, un guide touristique, explique que la Médersa avait été conçue pour l’enseignement coranique et le logement des étudiants: on y apprenait la charia, le droit, la littérature, mais aussi les sciences comme la médecine, l’astronomie et l’algèbre.

Le dixième sultan mérinide, Abou El Hassan (surnommé «père des Mérinides»), était selon le guide «un grand souverain bâtisseur d’universités, d’hôpitaux et d’infrastructures ayant marqué l’essor scientifique de l’époque». Il ajoute que cet établissement attirait «des étudiants de l’ensemble du monde arabe, d’Afrique, d’Asie et d’Andalousie». L’institution, conclut-il, fonctionnait comme «un internat universitaire où l’État prenait en charge les étudiants et accordait des allocations à leurs familles».