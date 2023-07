Kawtar Sadik, Jarl Flamar et Braxe + Falcon à la 7ème Nuit électronique

Pour sa 7ème édition, la Nuit électronique, événement organisé par l’Institut français du Maroc, choisit une nouvelle fois la carte de l’itinérance, se démultipliant en 4 nuits et autant de villes. La manifestation musicale débute ainsi son tour des platines à Agadir, le 8 juillet, à Agadir, pour le clore à Casablanca le 13 juillet, en passant par El Jadida et Fès, respectivement les 11 et 13 du même mois.

Cette année, la programmation rassemble quatre grands noms des platines. Il s’agit de la Djette et chanteuse marocaine Kawtar Sadik, de Jarl Flamar, multi-instrumentiste connu pour associer musiques traditionnelles de différentes cultures à des sons actuels, et enfin le duo Braxe + Falcon, célèbre pour avoir travaillé sur plusieurs morceaux de Daft Punk.

Lire aussi : Conservatoires de musique: les indemnités des enseignants vont augmenter, voici de combien

Cette année, et dans la continuité de la thématique «Art et territoire» de la saison culturelle France-Maroc, les concerts sont prévus dans l’espace public et hors les murs, en partenariat avec les structures et les acteurs locaux (Anfa Park à Casablanca, l’Hôtel Sahrai à Fès, le théâtre de plein air à Agadir et la Place Breija à El Jadida), permettant à un public large d’y avoir accès. Voici le programme par ville :

Agadir, le 8 juillet à partir de 20h00 à l’Institut français d’Agadir : Kawtar Sadik et Jarl Flamar.

El Jadida, le 11 juillet à partir de 21h00 à la Place Breija : Kawtar Sadik et Jarl Flamar.

Fès, le 13 juillet à partir de 20H30 à l’hôtel Sahrai : Kawtar Sadik et Jarl Flamar.

Casablanca, le 15 juillet en partenariat avec CasaAnfa et Seven PM dans le cadre du programme Anfa Park en fête, partir de 19H00 à Anfa Park : Kawtar Sadik, Jarl Flamar et Braxe + Falcon.