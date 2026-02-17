Jazzablanca 2026: Scorpions, Robbie Williams, Mika… des têtes d’affiche XXL pour la 19ème édition

C’est officiel, le groupe mythique Scorpions sera l’une des grandes attractions de la 19ème édition de Jazzablanca, qui se tiendra du 2 au 11 juillet 2026 à Anfa Park. Une édition qui s’annonce particulièrement ambitieuse avec une programmation internationale dense et éclectique

Pendant dix jours, le festival proposera un rythme inédit de quatre concerts chaque soir à Anfa Park répartis entre la Grande Scène et la Scène 21, tandis que le Parc de la Ligue Arabe accueillera des concerts gratuits. Au total, près de 50 artistes viendront faire vibrer Casablanca, confirmant la montée en puissance du rendez-vous musical

La soirée d’ouverture, le 2 juillet, sera marquée par la performance très attendue de Robbie Williams qui donnera son tout premier concert en Afrique du Nord. Le même soir, la trompettiste britannico-bahreïnie Yazz Ahmed investira la Scène 21 avec son univers mêlant jazz contemporain et sonorités orientales

Le 3 juillet, le guitariste américain Cory Wong, figure majeure du funk moderne et membre de Vulfpeck, promet un show explosif à la croisée du funk, du jazz et de la pop

Le 4 juillet, Scorpions fera résonner son rock légendaire à Casablanca, célébrant 60 ans de carrière à travers des titres intemporels qui ont marqué plusieurs générations. Le même jour sur la Scène 21, le chanteur américain José James proposera un hommage à Marvin Gaye.

La programmation met également à l’honneur les nouvelles voix et les univers urbains avec la Franco-Haïtienne Naïka attendue le 5 juillet, portée par une identité musicale plurielle entre pop influences caribéennes, soul et R&B, ainsi que le rappeur franco-algérien Rilès qui se produira le 7 juillet.

Le 6 juillet, le trompettiste franco-marocain Daoud, figure montante du jazz contemporain, explorera des sonorités hybrides mêlant jazz hip-hop et électronique.

Le 8 juillet, les amateurs de soul découvriront l’univers rétro et chaleureux de Thee Sacred Souls, tandis que le 9 juillet marquera le grand retour de Mika, très attendu depuis son passage en 2023. La même soirée accueillera également la chanteuse québécoise Charlotte Cardin, élue Femme internationale de l’année au Billboard Women in Music 2025 et sacrée Artiste féminine de l’année aux Victoires de la Musique en France, ainsi que le blues moderne et puissant de Fantastic Negrito, triple lauréat des Grammy Awards.

Le 10 juillet, le public retrouvera le rock engagé du Colombien Juanes, figure incontournable de la scène latino contemporaine.

Le 11 juillet, la clôture sera assurée par la Britannique Jorja Smith, double lauréate des Brit Awards et l’une des voix les plus sensibles de la scène soul et R&B actuelle.

Avec cette affiche riche et transversale, Jazzablanca confirme son positionnement de festival urbain majeur, capable de réunir légendes internationales, figures montantes et explorateurs du jazz contemporain dans un même élan festif et ouvert sur le monde.