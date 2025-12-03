Culture

HANDI’CAP sur l’Atlas: une ascension inclusive jusqu’au sommet du Toubkal

Le documentaire «HANDI’CAP sur l’Atlas», consacré à l’ascension du Mont Toubkal par des élèves du collège Saint-Exupéry à Rabat aux côtés de deux jeunes en situation de handicap, a été projeté pour la première fois mardi 2 décembre à la salle Renaissance.

Par La Rédaction
Le 03/12/2025 à 08h30

Le film de 52 minutes retrace l’ascension du Mont Toubkal réalisée le 13 mai par un collectif hors du commun. L’équipe comprenait notamment Abdellah, un nageur amputé des deux jambes de la Fédération royale marocaine des Sports pour personnes en situation de handicap, et Malak, une élève non voyante du lycée Descartes et ancienne collégienne de Saint-Exupéry.

Extrait du documentaire «HANDI’CAP sur l’Atlas».

Le groupe comprenait par ailleurs quinze élèves du collège de l’Association sportive Saint-Exupéry et du Club Engagement animé par Nathalie Dufaux, dont certains présentent des handicaps invisibles. L’expédition était encadrée par l’explorateur conférencier Arnaud Chassery et son équipe.

Le documentaire illustre l’esprit d’inclusion, de solidarité et de dépassement de soi qui a marqué cette ascension menée jusqu’au sommet du Mont Toubkal à 4.167 mètres d’altitude, atteinte après 7 heures d’efforts lors du deuxième jour de marche.

Extrait du documentaire «HANDI’CAP sur l’Atlas».

Ce projet solidaire et inclusif a été marqué par deux exploits inédits, à savoir la première joëlette ayant atteint le sommet du Mont Toubkal avec Abdellah, 16 ans, et la présence de Malak, 16 ans, première jeune femme non-voyante à parvenir au sommet.

Extrait du documentaire «HANDI’CAP sur l’Atlas».
#Handicap#Atlas#Toubkal

