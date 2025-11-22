Fin de tournage à Chefchaouen pour un long-métrage russe

Le tournage du film russe «Khottabytch» s’est officiellement terminé à Chefchaouen, où l’équipe a posé ses caméras pendant près de quinze jours. Destiné au jeune public, ce long-métrage mêlant fantaisie et aventure a bénéficié de la participation de centaines de figurants marocains et de l’implication d’une équipe technique russo-marocaine coordonnée par la société de production Reef Morocco.

Les dernières scènes ont été filmées dans des lieux emblématiques de la ville, dont la place El-Haouta, métamorphosée en décor immersif aux nuances de bleu, en parfaite harmonie avec les costumes des figurants. Le site de Ras El Ma a également servi de cadre à plusieurs séquences. Selon des sources proches de la production, le réalisateur comme les acteurs russes ont été «impressionnés par la richesse visuelle de Chefchaouen», qui offre un décor naturel difficile à recréer en studio.

Le tournage du film russe Khottabytch , récemment achevé, s'est déroulé à Chefchaouen.

Le choix de Chefchaouen s’inscrit dans une volonté esthétique affirmée: couleurs vives, architecture traditionnelle, ruelles sinueuses et lumière naturelle. Autant d’atouts qui ont motivé l’équipe russe à y tourner des scènes clés de l’intrigue, avant une sortie annoncée dans les salles russes dans les prochaines semaines.

Lire aussi : Cinéma: tournage à Tanger du film italien «Quella linea sottile» de Gabriele Muccino

En amont des prises de vue, des techniciens spécialisés ont installé des décors aux tons blanc et bleu dans plusieurs places de la médina.

Les ruelles ont été repeintes, des façades rénovées et certains commerces réaménagés pour correspondre aux exigences artistiques du film. Les places El Haouta et Sebbanine ont particulièrement bénéficié de ces travaux, devenant de véritables plateaux à ciel ouvert.