Festival Rab’Africa: les rappeurs Ali Ssami L’Kadéri et Naim enflamment les Oudayas

Placée sous l’égide du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la scène des Oudayas de Rabat a accueilli, dix jours durant, le festival Rab’Africa, avec la participation d’artistes africains de renommée.

Mardi soir, la place des Oudayas était archi-comble à partir de 21 heures. Un public nombreux a fait le déplacement pour assister aux concerts des deux rappeurs marocains dont les shows ont émerveillé l’assistance.

Comme à l’accoutumée, le rappeur Naim s’est présenté devant le public visage cagoulé. Ali Ssami L’Kadéri, interrogé par Le360, a remercié le département de la culture pour avoir organisé cet événement artistique qui permet la rencontre entre le public et les artistes.

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«Rabat est la capitale du Maroc, la capitale de l’Afrique, et la capitale du rap de tous les Arabes. Et dans le rap arabe, comme vous le savez, le Maroc est aux premières places», s’est félicité le rappeur originaire de Tanger.

Organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le festival se poursuivra jusqu’au 23 août avec une programmation réunissant une trentaine d’artistes.