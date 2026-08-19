Culture

Festival Rab’Africa: les rappeurs Ali Ssami L’Kadéri et Naim enflamment les Oudayas

Ali Ssami L'Kadéri de Tanger et Naim de Salé. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 19/08/2026 à 14h32

VidéoDans la nuit de mardi à mercredi, les fans de rap ont vécu, sur la scène des Oudayas à Rabat, une ambiance musicale intense au rythme de deux rappeurs marocains: Ali Ssami L’Kadéri, de Tanger, et Naim, de Salé.

Placée sous l’égide du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la scène des Oudayas de Rabat a accueilli, dix jours durant, le festival Rab’Africa, avec la participation d’artistes africains de renommée.

Mardi soir, la place des Oudayas était archi-comble à partir de 21 heures. Un public nombreux a fait le déplacement pour assister aux concerts des deux rappeurs marocains dont les shows ont émerveillé l’assistance.

Comme à l’accoutumée, le rappeur Naim s’est présenté devant le public visage cagoulé. Ali Ssami L’Kadéri, interrogé par Le360, a remercié le département de la culture pour avoir organisé cet événement artistique qui permet la rencontre entre le public et les artistes.

Lire aussi : Du rap au métal, du Maroc au monde: L’Boulevard déploie sa 23ème édition

«Rabat est la capitale du Maroc, la capitale de l’Afrique, et la capitale du rap de tous les Arabes. Et dans le rap arabe, comme vous le savez, le Maroc est aux premières places», s’est félicité le rappeur originaire de Tanger.

Organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le festival se poursuivra jusqu’au 23 août avec une programmation réunissant une trentaine d’artistes.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 19/08/2026 à 14h32
#Musique#Rap marocain#Festival#Ministère de la culture et de la communication

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