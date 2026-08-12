L’Boulevard 2026: une soirée d’ouverture aux couleurs du rap marocain

Casablanca s’apprête à vibrer au rythme de la 24ème édition de L’Boulevard, prévue du 17 au 20 septembre. Rendez-vous incontournable des musiques urbaines au Maroc, le festival frappera un grand coup dès sa soirée d’ouverture, le 17 septembre, avec une affiche 100% rap marocain réunissant BO9AL, Dizzy Dros et Figoshin, trois figures majeures de la scène actuelle.

Entre héritage du mouvement, authenticité de la rue et expérimentations sonores, cette soirée inaugurale s’annonce d’ores et déjà comme l’un des temps forts de cette 24ème édition.

Trois visions, trois générations, un même impact

Réunir BO9AL, Dizzy Dros et Figoshin sur une même scène relève d’un choix artistique aussi audacieux que complémentaire. À travers leurs univers respectifs, ces trois artistes reflètent l’évolution du rap marocain, de la critique sociale engagée au réalisme des quartiers, en passant par une écriture plus introspective et mélancolique.

BO9AL: l’énergie brute et la voix des quartiers

Révélé en 2016, puis propulsé sur le devant de la scène grâce à un freestyle devenu viral en 2020, BO9AL incarne l’énergie brute et l’authenticité de la rue. Le rappeur casablancais s’est imposé avec un flow incisif, à la croisée de la trap, de la drill et du rap old school.

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Après le succès de l’EP Sbitar et la confirmation de son univers avec Dracula (2024), il franchit un nouveau cap avec Tornado (2026). À travers des titres comme ZigZag ou SME3NI, BO9AL dépeint sans filtre le quotidien des quartiers populaires, abordant les réalités sociales avec une sincérité qui lui vaut un large succès auprès du public.

Dizzy Dros: le maître du storytelling et de l’exigence cinématographique

Figure pionnière et référence incontournable du rap marocain depuis le succès de 3azzy 3ando Stylo (2013), Dizzy Dros apportera toute son envergure à cette soirée d’ouverture. Reconnu pour sa plume acérée, ses diss-tracks percutants, dont le remarqué Moutanabbi, et ses prises de position citoyennes, l’artiste n’a cessé de repousser les frontières du genre.

En 2026, il revient avec Aflam, un album ambitieux de 21 titres conçu comme une véritable œuvre cinématographique. Entouré d’invités de renom, parmi lesquels ElGrandeToto et Sofiane Pamart, Dizzy Dros y confirme son statut de technicien hors pair et de conteur d’exception. Son passage à L’Boulevard s’annonce à l’image de son univers: puissant, spectaculaire et fédérateur.

Figoshin: la poésie introspective et la fusion des racines

Originaire de Taza et installé à Ifrane, Figoshin incarne la nouvelle génération du rap marocain, à la fois poétique et novatrice. Révélé auprès du grand public avec Machi Lkhatri (2022), puis distingué dans plusieurs compétitions de freestyle, il s’est imposé grâce à un univers singulier, mêlant trap contemporaine et influences musicales traditionnelles.

Son œuvre se caractérise par une écriture introspective, empreinte de mélancolie et d’une grande sincérité. Santé mentale, pression sociale et quête identitaire figurent parmi les thèmes centraux de ses textes. Après Al Qamar et Sahara Flow (2024), son dernier projet, Zone de Confort (2026), confirme son talent pour conjuguer profondeur des textes et efficacité musicale.

En réunissant BO9AL, Dizzy Dros et Figoshin, L’Boulevard compose une affiche qui reflète toute la diversité du rap marocain contemporain. Entre puissance, maîtrise et sensibilité, cette soirée s’annonce comme l’un des rendez-vous majeurs de la rentrée culturelle à Casablanca.