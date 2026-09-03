Culture

Festival national du film de Tanger: la 26ème édition reportée à mars 2027

Lors d'une précédente édition du Festival national du film de Tanger.

Initialement prévue du 23 au 31 octobre 2026, la 26ème édition du Festival national du film de Tanger se tiendra finalement en mars 2027. Le Centre cinématographique marocain (CCM) a acté ce report à la suite de sollicitations émanant de plusieurs organisations professionnelles et acteurs clés de l’industrie cinématographique.

Par le360
Le 03/09/2026 à 19h15

La 26ème édition du Festival national du film de Tanger n’aura pas lieu en octobre. Le CCM a décidé de la reporter au mois de mars 2027 à la suite de demandes et de propositions formulées par plusieurs organisations professionnelles et acteurs de l’industrie cinématographique.

Dans un communiqué, le CCM précise que cette décision s’inscrit dans «le prolongement de l’approche participative que le Centre cinématographique marocain privilégie dans ses relations avec les différentes composantes du secteur». Il ajoute qu’elle «traduit sa volonté constante d’être à l’écoute des attentes des professionnels et de prendre en considération les propositions de leurs organisations représentatives, chaque fois qu’elles sont susceptibles de contribuer à l’amélioration des conditions d’organisation des manifestations cinématographiques nationales et au renforcement de leur rayonnement».

Le centre explique qu’il a pris en considération les observations exprimées par les professionnels concernant la forte concentration de festivals et de manifestations cinématographiques tant nationales qu’internationales durant le mois d’octobre, ainsi que les risques de chevauchement des calendriers susceptibles de limiter la participation des professionnels et des films marocains à ces rendez-vous.

Lire aussi : Édition 2025 du Festival national du film de Tanger: la liste des films en compétition dévoilée

Il précise que «cette situation est d’autant plus importante que plusieurs festivals internationaux de premier plan appliquent des critères exigeant que les œuvres présentées bénéficient d’un statut de première projection».

Le report du festival devrait permettre de répondre à ces préoccupations tout en repositionnant l’événement dans le calendrier national comme premier grand rendez-vous cinématographique de l’année. Il marquera ainsi le lancement de la saison cinématographique nationale, laquelle trouvera son aboutissement international avec le Festival international du film de Marrakech.

«En accédant à cette demande des professionnels, le CCM réaffirme son engagement à poursuivre une démarche fondée sur la concertation, le dialogue et la coordination avec l’ensemble des acteurs du secteur», selon le communiqué.

Le CCM dit vouloir «réunir les meilleures conditions organisationnelles, artistiques et professionnelles pour assurer le succès de la 26ème édition du Festival national du film de Tanger et conforter sa position en tant que rendez-vous incontournable de valorisation de la production cinématographique marocaine, de promotion des talents nationaux et de célébration de l’ensemble des composantes de l’industrie cinématographique».

Par le360
Le 03/09/2026 à 19h15
#Festival National du film de Tanger#CCM#Cinéma#Acteurs#réalisateurs

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