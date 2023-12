Festival international «Jadba w Klam»: la 4ème édition rend hommage aux maâlems gnaouas

Cette édition, qui célèbre le quatrième anniversaire de la reconnaissance par l’UNESCO de l’art gnaoua en tant que patrimoine culturel immatériel de l’humanité, sera marquée par des lectures de zajal et des hommages aux maâlems Abderrahim Benthami, Hassan Boussou et Amine El Oujdi, ainsi qu’à l’artiste Rachid Messaoudi, selon les organisateurs.

Le programme de cette manifestation organisée au théâtre Ben M’sik inclut également des hommages aux acteurs des médias, du zajal et de la promotion de l’art gnaoua, en plus d’un nombre d’acteurs associatifs de la diaspora marocaine.

Il est en outre prévu une projection du film documentaire «Gnaoua et la musique du monde», du réalisateur Youssef Hassik, et une représentation de la pièce théâtrale «Ligne noire» par la troupe Talaië, ainsi qu’un séminaire retraçant le parcours du mâalem Abderrahmane Paco.

Enfin, la 4ème édition de «Jadba w Klam», c’est aussi une foire du livre, une matinée d’animation pour les enfants et des ateliers de formation à l’art du théâtre, ainsi qu’un séjour artistique qui réunira l’association Ellamma de Casablanca et le groupe Rebel Vision d’Oujda pour revitaliser le patrimoine gnaoui et le faire découvrir à la jeunesse.