En images, l’ultime adieu à Khadija Assad

Les obsèques de Khadija Assad ont eu lieu ce jeudi 26 janvier 2023 au cimetière d’Achouhada à Casablanca. Les membres de sa famille et plusieurs artistes et personnalités publiques étaient présents pour faire leurs adieux à l’icône nationale de la télévision dont la disparition survient deux ans après celle de son compagnon, Aziz Saadallah.

Très affecté, Noureddine Ayouch a souligné la forte amitié entre Khadija et Aziz qui a duré plus de 40 ans.

«C’est une amie que je respecte. Je la connais depuis plus d’une quarantaine d’années au théâtre puis dans la publicité. On lui avait également rendu un hommage sur les planches. Elle rejoint son défunt mari Saadallah Aziz, avec lequel elle avait tissé une véritable complicité et un amour presque inconditionnel», a-t-il déclaré au micro Le360.

Le réalisateur Nabil Ayouch a exprimé sa grande tristesse face à la perte de cette artiste, avec qui il a réalisé plusieurs séries pour la télévision, dont «Lalla Fatima» et «Dour Biha Ya Chibani», entre autres.

Quant à la comédienne Nezha Badr, elle a déploré la perte d’«une grande amie, une grande professionnelle». «On a fait partie de la même compagnie théâtrale dans les années 80. Sur scène, on a partagé de grands moments», s’est-elle remémoré, submergée par ses émotions.

Khadija Assad s’est éteinte mercredi soir à l’âge de 71 ans des suites d’une longue maladie. Celle qui a allié «la grandeur de l’art à des mœurs honorables» a marqué le paysage cinématographique et dramatique national par un grand dévouement et un sens de l’éthique et de la camaraderie professionnelle, indique le Syndicat marocain des professionnels de l’art dramatique.