Cinéma: le Megarama Casablanca ouvre le bal de la «4D E-Motion» au Maroc

Le nouveau «Mission Impossible» est en salles au Maroc depuis le 12 juillet. Bonne nouvelle pour les amateurs des sensations fortes: le 7ème opus de la saga est disponible en «4D E-Motion» au Megarama Casablanca. Le multiplexe a en effet équipé une de ses salles de cette technologie de projection censée changer du tout au tout l’expérience de visionnage d’un film.

Et pour cause, développé par la société argentine Lumma, le système «4D E-Motion» se compose de fauteuils qui bougent au rythme des scènes projetées sur le grand écran, le tout agrémenté de vibrations, voire de projections d’air et d’eau ou encore d’odeurs.

L’ensemble, qui promet au spectateur un degré inédit d’immersion, a nécessité un investissement de près de 6 millions de dirhams, selon Jamal Mehyaoui, directeur communication de Megarama Maroc. «Le spectateur pourra éprouver certaines sensations vécues par le personnage sur le grand écran, telles que le mouvement, la sensation du vent ou certaines odeurs», promet notre interlocuteur.

Un exercice littéralement mouvementé

«Il faut vraiment essayer la 4D E-Motion pour saisir réellement de quoi il s’agit et pour pouvoir mieux en parler. On peut toujours la décrire, mais vivre l’expérience permet vraiment d’en saisir l’intérêt», renchérit Cyril Audineau, directeur général du Megarama Maroc.

Je me suis pliée de bonne grâce à cet exercice. Me voici donc installée dans le grand -et fort confortable- fauteuil, prête à en découdre avec Tom Cruise et ses acolytes.

Autant prévenir d’emblée les âmes (et les corps) fragiles: si vous n’avez pas encore découvert l’univers de la 4D E-Motion, votre baptême de feu risque d’être, à l’image du mien, mouvementé. Au premier sens du mot. En effet, à l’abord de chaque scène d’action sur le grand écran, le fauteuil se départit de son confort douillet pour s’ébrouer et secouer son occupant dans tous les sens.

Et des scènes d’action, «Mission impossible: Dead Reckoning Partie 1» n’en manque pas. Résultat, on est embraqué, 2h 43 min durant, dans un shaker synchronisé avec les multiples scènes de combat, de cascades et de courses poursuites qui jonchent le film.

«J’aurais aimé ressentir d’autres sensations à part le fauteuil qui bouge et le vent dans le visage. J’aurais aimé avoir des projections d’eau par exemple. Et j’ai trouvé que les secousses du fauteuil étaient parfois exagérées», témoigne un spectateur, à l’avis un brin mitigé sur la nouvelle technologie.

De la 4D, bientôt couplée à la 3D

Le mien, malgré mon pauvre corps malmené, est plus enthousiaste. Cet épisode de «Mission Impossible» étant projeté en 4DX, mais dépourvu de la 3D, il me manquait peut-être ce petit plus pour renforcer la sensation d’immersion, toucher (des yeux) Mister Cruise et Hayley Atwell, et parfaire l’impression d’être plus «dans» que devant le film. «Dans l’avenir, certains films seront proposés en 4DX couplée à la 3D, avec les lunettes correspondantes. Cela offrira une expérience encore plus riche au spectateur», assure Jamal Mehyaoui.

En conclusion, au risque de paraphraser le maître de céans, il faut vivre une projection 4D E-Motion au moins une fois pour prendre la mesure des sensations qu’offre l’expérience. Certes, il en coûtera entre 110 et 140 dirhams, mais la somme en vaut la chandelle. Ou plutôt le shaker.