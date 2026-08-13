Cinéma IMAX du Morocco Mall: pourquoi Cinerji et d’autres exploitants ont renoncé à toute reprise

Le devenir de l’ancien cinéma IMAX du Morocco Mall, à Casablanca, reste incertain. Fermé depuis 2023, le complexe devait être repris et entièrement réaménagé par Cinerji. Trois ans après l’annonce de ce projet, les portes de l’établissement restent pourtant closes et le réseau marocain a finalement renoncé à son implantation sur le site.

Selon des sources concordantes, plusieurs exploitants se sont intéressés au complexe au cours des dernières années, dont Pathé. Mais l’état du bâtiment, situé en front de mer et fortement exposé à l’humidité et aux embruns, aurait considérablement alourdi le montant nécessaire à sa remise en état. L’ampleur des travaux de réhabilitation aurait ainsi conduit les différents opérateurs intéressés à revoir leurs projets.

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C’est notamment le cas de Cinerji. «Il y a d’énormes travaux à réaliser et l’étanchéité, à elle seule, coûte environ 5 millions de dirhams. Nous avons essayé de négocier avec les propriétaires afin qu’ils participent aux frais, mais ces discussions n’ont pas abouti. Nous avons donc préféré nous retirer du projet», explique à Le360 Hakim Chagraoui, directeur général de Cinerji.

Un ambitieux projet de reconversion abandonné

En juin 2023, Morocco Mall et Cinerji avaient pourtant annoncé un partenariat stratégique visant à donner une seconde vie à l’ancien complexe IMAX. L’ambition était alors de transformer le mono-écran en un multiplexe de nouvelle génération, doté de quatre salles et d’environ 600 fauteuils.

Pièce maîtresse du projet, l’ancienne salle IMAX de 400 places devait être reconvertie en une salle Ōma de 380 fauteuils, tandis que trois nouvelles salles devaient compléter l’offre. La conception avait été confiée à Pierre Chican, architecte français spécialisé dans les équipements cinématographiques et fondateur de l’agence Ōma Cinema.

Le futur complexe devait par ailleurs abandonner le format IMAX au profit d’équipements associant les technologies de projection Christie et les solutions audio de Dolby Laboratories, notamment le son immersif Dolby Atmos. La grande salle devait également pouvoir accueillir des spectacles, faisant du site un équipement hybride à vocation cinématographique et événementielle.

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Le calendrier initial prévoyait un achèvement des travaux en décembre 2023 et une ouverture entre la fin de cette même année et le premier trimestre 2024. Ces échéances n’ont finalement jamais été tenues.

En cause, selon Hakim Chagraoui, l’ampleur des désordres affectant le bâtiment et le coût de sa remise à niveau. La réfection de l’étanchéité représenterait à elle seule un investissement d’environ 5 millions de dirhams. Faute d’accord avec les propriétaires sur une participation au financement de ces travaux, Cinerji a finalement renoncé au projet.

Douze années d’exploitation en IMAX

Inauguré avec le Morocco Mall en 2011, le cinéma avait constitué l’une des principales attractions du centre commercial. Son mono-écran d’environ 400 fauteuils permettait alors au public casablancais de découvrir les grandes productions internationales au format IMAX.

Pendant plus d’une décennie, la salle a ainsi programmé de nombreux blockbusters internationaux, en proposant également des séances en version originale sous-titrée. Sa programmation s’étendait par ailleurs à des productions marocaines et internationales.

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Sa fermeture en 2023 devait initialement marquer le début d’une nouvelle phase. Cinerji, présenté lors de l’annonce du partenariat comme le premier réseau de multiplexes cinématographiques 100% marocain, avait fait du Morocco Mall la première étape d’un programme beaucoup plus vaste de déploiement à travers le Royaume.

Trois ans plus tard, la reconversion annoncée n’a pas vu le jour et Cinerji a officiellement tourné la page. Le groupe poursuit désormais son développement sur d’autres implantations, tandis qu’aucun nouveau projet de reprise de l’ancien complexe IMAX du Morocco Mall n’a, à ce stade, été annoncé.

Le bâtiment demeure donc fermé, laissant en suspens l’avenir d’un site qui fut pendant plus d’une décennie l’une des adresses emblématiques du cinéma grand format à Casablanca.