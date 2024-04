Cérémonie de présentation d’un ouvrage du défunt Abbès Jirari traduit en langue chinoise

Ce livre traite du rôle que la culture joue dans chaque processus de développement d’un pays et d’une nation. L’ouvrage, édité par la maison Impressions Bouregreg a été traduit en chinois par le marocain Nasser Bouchiba et par le chinois, Éric Wang. Dans la préface, Nasser Bouchiba estime que l’ouvrage approfondit «l’interaction complexe entre développement et culture et recèle le potentiel de débloquer des solutions permettant de surmonter les obstacles au développement dans les pays».

Homme politique et académicien de renom, Abbès Jirari, ex-conseiller de feu Hassan II, est décédé le 20 janvier 2024 à Rabat. Il était membre de l’Académie du Royaume du Maroc. Il est l’auteur de nombreux ouvrages littéraires. Dans une allocution, le vice-président de l’Université Mohammed V, Farid El Bacha, a salué l’initiative de l’institut culturel Confucius de traduire en langue chinoise le livre. Le président a plaidé en outre pour le renforcement de la coopération culturelle entre le Maroc et la Chine.

«La culture est l’arme contre les intégrismes», a-t-il dit. L’ambassadeur de Chine au Maroc, Li Changlin, a annoncé la prochaine signature par les deux pays d’une convention portant sur la traduction de nombreux ouvrages marocains et chinois.

L’ambassadeur a par ailleurs cité des propos de feu Abbès Jirari selon lesquels «les pays doivent avoir confiance en leur culture», car la «prospérité» des pays se fait dans leur «ouverture».

Pour rappel, les instituts Confucius sont des établissements culturels publics à but non lucratif, implantés depuis 2004 par la République populaire de Chine dans plusieurs villes du monde.