Ce qu’il faut savoir sur les dents de dinosaures géants découvertes dans le Moyen Atlas

Dans le Moyen Atlas, la Formation El Mers III livre une nouvelle pièce du puzzle de l’histoire des dinosaures. Lors de récentes fouilles paléontologiques, menées conjointement par des chercheurs marocains de l’université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès et des spécialistes britanniques du muséum d’histoire naturelle de Londres et de l’université de Birmingham, trois dents fossiles de Turiasauriens ont été découvertes.

Ces dinosaures sauropodes herbivores géants, jusqu’ici connus dans différentes formations jurassiques et crétacées d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Sud, n’avaient encore jamais été signalés en Afrique. Datées du Bathonien (Jurassique moyen, environ 168 à 166 millions d’années), ces dents présentent des caractéristiques morphologiques distinctives qui permettent de les différencier des autres représentants du groupe.

Le360: Présentez-nous cette découverte.

Driss Ouarhache: Lors des fouilles paléontologiques effectuées lors de différentes missions, nous avons récolté, au sein de la Formation El Mers III du Jurassique moyen (Bathonien, environ 168 à 166 millions d’années), dans le Moyen Atlas (elle correspond à une série de dépôts sédimentaires continentaux et lagunaires à fluvio-lacustres, riches en fossiles, Ndlr), différents restes de dinosauriens, dont trois dents, objet de l’article que nous venons de publier.

Qu’avez-vous constaté lors de l’examen de ces dents?

L’examen que nous avons effectué montre que ces dents sont spatulées et que leurs couronnes sont en forme de cœur, critères morphologiques caractéristiques des Turiasauriens (dinosaures sauropodes herbivores géants) connus dans diverses formations jurassiques et crétacées de la Laurasie (supercontinent regroupant l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie, Ndlr) et du Gondwana (Afrique, Amérique du Sud, Antarctique, Australie, Inde, Madagascar, Ndlr).

Lire aussi : Paléontologie. Ce que l’on sait du plus ancien cérapode au monde découvert à Boulemane

Bien que ces dents soient superficiellement similaires à celles de Turiasaurus riodevensis du Jurassique supérieur, trouvées en Espagne, l’absence de denticules arrondis, la présence d’un apex proéminent et d’une face mésiale évasée les distinguent des autres Turiasauriens connus.

Cette découverte est-elle une première au Maroc?

C’est la première fois que l’on décrit de telles dents au Maroc, et nous estimons que cette découverte représente le premier enregistrement de Turiasauriens en Afrique.

Quelles méthodes avez-vous utilisées pour identifier ces dents?

Les techniques utilisées sont des mesures directes à l’aide de pieds à coulisse et des photographies. La terminologie anatomique dentaire emploie des termes spécifiques pour décrire la forme, la disposition et les caractéristiques des dents, ce qui permet de les différencier selon leur position dans la mâchoire et leur fonction.

Pouvez-vous décrire le contexte géologique de la Formation El Mers III?

La Formation El Mers III, qui abrite les restes de dinosaures du Moyen Atlas, a été datée du Bathonien grâce à des associations de microfossiles, notamment des oogones de charophytes et des ostracodes, qui caractérisent un milieu continental, lagunaire à fluvio-lacustre, avec une végétation dense, comme en témoignent les restes de bois fossile et de charbon présents dans les sédiments.

Pourquoi cette formation est-elle importante pour la compréhension de l’évolution des dinosaures?

La formation bathonienne El Mers III, qui affleure autour de la ville de Boulmane, revêt une importance capitale pour la compréhension de la radiation des dinosaures au Jurassique moyen.

Trois dents fossiles de Turiasauriens, de gigantesques dinosaures herbivores du Jurassique moyen, ont été retrouvées dans la Formation El Mers III, près de Boulmane.

Parmi les vestiges de dinosaures de cette formation figurent le plus ancien ankylosaure du monde et le premier d’Afrique, Spicomellus afer, les premiers stégosaures (des dinosaures herbivores du Jurassique et du Crétacé, reconnaissables à leurs plaques osseuses alignées sur le dos et à leur queue armée de pointes, Ndlr) Adratiklit boulahfa et Thyreosaurus atlasicus, ainsi que le plus ancien ornithischien cérapode du monde.

Que nous apprennent ces découvertes sur l’histoire des dinosaures?

La formation abrite certains des premiers représentants de plusieurs clades majeurs de dinosaures ornithischiens, mettant en lumière les diversifications et les radiations des dinosaures à la suite des perturbations environnementales mondiales qui ont marqué la fin du Jurassique inférieur. La formation El Mers III a encore beaucoup de secrets à révéler, et nous continuons à y travailler pour de nouvelles découvertes.

Que devient le matériel fossile une fois récolté?

Les différents fossiles récoltés depuis le début de nos recherches sont nettoyés et préparés au département de géologie de la faculté des sciences Dhar El Mahraz de l’université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) à Fès, grâce à un équipement scientifique offert par le Fonds de stratégie et de partenariat international de Research England de l’université de Birmingham. Ces fossiles sont catalogués, référencés à l’USMBA (USMBA 1, USMBA 2...) et conservés dans les locaux de la faculté des sciences Dhar El Mahraz.