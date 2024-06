Première. Parmi eux, de nombreux Marocains: des chercheurs retracent la forme des fossiles de trilobites vieux de 515 millions d’années et découverts dans le Haut Atlas

L’étude menée par cette équipe internationale composée de l’enseignant-chercheur Abdelfattah Azizi, la doctorante Asmaa El Bakouch de la Faculté des sciences et techniques de l’Université Cadi Ayyad (UCA), de l’enseignant-chercheur El Hafid Bouougri de la Faculté des sciences Semlalia de la même université, de l’enseignant-chercheur Abderrazak El Albani et de la doctorante Ibtissam Chriki de l’Université de Poitiers en France, ainsi que de plusieurs chercheurs étrangers, a permis la découverte au Maroc de deux nouvelles espèces de trilobites dans un état de conservation exceptionnel, indique un communiqué de l’UCA.

Ces organismes ont été découverts dans les montagnes du Haut Atlas marocain, plus précisément dans la région d’Aït Ayoub, dans la province de Taroudant, précise le communiqué, qui rappelle que les résultats de «l’Étude tridimensionnelle des fossiles de trilobites enterrés dans les cendres volcaniques au cours du Cambrien» ont été publiés dans la célèbre revue Science.

L’étude géochimique des roches caractérisant le site a permis de comprendre les conditions de fossilisation des organismes vivants qui vivaient dans un milieu marin et a révélé qu’ils ont été submergés de manière soudaine par des cendres résultant de l’activité volcanique de la région à cette époque. Les conditions de formation de ces fossiles ressemblent en quelque sorte au modèle du volcan de la ville de Pompéi.

Ces conditions ont permis de ralentir la décomposition des parties molles et de préserver les moindres détails morphologiques des pattes et du système digestif des trilobites. Ces détails ont été déterminés grâce à l’étude de la structure tridimensionnelle des échantillons prélevés à l’aide d’un appareil de microtomographie à rayons X, une opération supervisée par l’enseignant-chercheur Abderrazak El Albani à l’Université de Poitiers en France.

Cette étude est la suite des travaux de recherche commencés en 2017 sur le même site, menés par une équipe composée de chercheurs de l’UCA et de l’Université de Leicester au Royaume-Uni, dirigée par l’enseignant Abdelfattah Azizi de la Faculté des sciences et techniques. La description du site de la découverte et ses résultats préliminaires ont été publiés en 2017 dans la revue Scientific Reports.