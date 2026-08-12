Casablanca: le Salon national du livre d’occasion prolongé jusqu’au 17 août

Les visiteurs affluent dans les allées de la 14ème édition du Salon national du livre d'occasion, prolongée jusqu'au 17 août en raison de son succès. (A.Gadrouz/Le360)

L’édition 2026 du Salon national du livre d’occasion se poursuit à l’espace Arjoune, dans le quartier de Derb Sultan à Casablanca. Initialement programmé du 20 juillet au 10 août, l’événement a été prolongé jusqu’au 17 août en raison de son importante affluence.

Organisé sous le thème «La culture qui nous rassemble», le salon s’est imposé comme l’un des rendez-vous culturels incontournables de l’été casablancais. Installé au cœur de l’un des quartiers les plus emblématiques de la métropole, il attire chaque année un public toujours plus nombreux.

«Ce salon est implanté au cœur d’un quartier populaire. Environ 90% de la population de Casablanca s’y déplace», affirme son directeur, Youssef Bourra, dans une déclaration pour Le360.

Chercheurs, écrivains, universitaires, critiques littéraires, collectionneurs et lecteurs de tous âges s’y côtoient dans une ambiance conviviale, faisant de cette manifestation un véritable lieu de rencontre et d’échange autour du livre.

L’un des principaux atouts du salon réside dans sa politique tarifaire. De nombreux ouvrages sont proposés à partir de 5 dirhams, tandis que d’autres sont vendus entre 10 et 15 dirhams. Des prix qui favorisent l’accès au livre et contribuent à démocratiser la lecture.

Le Salon national du livre d’occasion constitue également une adresse prisée des bibliophiles et des collectionneurs qui y trouvent des ouvrages rares, anciens ou épuisés, devenus introuvables dans les circuits traditionnels de distribution.

Alors que plusieurs rapports officiels font état d’un recul de la pratique de la lecture au Maroc, les bouquinistes présents au salon dressent un constat plus nuancé. Selon eux, le public continue d’acheter et de lire. «Le livre en papier conserve une place irremplaçable face aux réseaux sociaux», témoigne un exposant interrogé par Le360.

Au-delà de sa dimension culturelle, le salon contribue également à dynamiser l’activité économique de ce secteur de Casablanca pendant la saison estivale, en générant une fréquentation importante au profit des commerçants, des bouquinistes et des acteurs locaux.