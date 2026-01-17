CAN 2025: le chanteur égyptien Mohamed Ramadan participe au spectacle de clôture, ce dimanche à Rabat

Le chanteur égyptien Mohamed Ramadan a annoncé sa participation au spectacle de clôture de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, de dimanche 18 janvier au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, en marge de la finale qui opposera le Maroc au Sénégal.

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Mohamed Ramadan a tenu à féliciter les Lions de l’Atlas pour leur qualification en finale, affirmant que l’équipe marocaine «mérite pleinement cette qualification». Il a également exprimé ses regrets après l’élimination de la sélection égyptienne en demi-finale face au Sénégal, tout en réaffirmant sa fierté d’appartenir à l’Égypte.

Pour l’artiste, sa prestation lors de la clôture marque la présence symbolique de l’Égypte à la finale de cette célébration du football continental, palliant ainsi l’absence de la sélection nationale sur la pelouse.

Mohamed Ramadan interprétera à cette occasion le titre Players, une chanson réalisée en collaboration avec les stars nigérianes Rema et Patoranking.

La chanson figure dans l’album Dieu, la Patrie, le Roi, lancé par RedOne et spécialement dédié à la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Depuis sa sortie, le titre a rencontré un large succès, dépassant les sept millions de vues sur YouTube.