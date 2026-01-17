Culture

CAN 2025: le chanteur égyptien Mohamed Ramadan participe au spectacle de clôture, ce dimanche à Rabat

L'artiste égyptien Mohamed Ramadan.. 2025 Getty Images

Mohamed Ramadan a annoncé sa participation au spectacle de clôture de la CAN 2025, prévu ce dimanche 18 janvier au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Par La Rédaction
Le 17/01/2026 à 13h00

Le chanteur égyptien Mohamed Ramadan a annoncé sa participation au spectacle de clôture de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, de dimanche 18 janvier au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, en marge de la finale qui opposera le Maroc au Sénégal.

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Mohamed Ramadan a tenu à féliciter les Lions de l’Atlas pour leur qualification en finale, affirmant que l’équipe marocaine «mérite pleinement cette qualification». Il a également exprimé ses regrets après l’élimination de la sélection égyptienne en demi-finale face au Sénégal, tout en réaffirmant sa fierté d’appartenir à l’Égypte.

Pour l’artiste, sa prestation lors de la clôture marque la présence symbolique de l’Égypte à la finale de cette célébration du football continental, palliant ainsi l’absence de la sélection nationale sur la pelouse.

Mohamed Ramadan interprétera à cette occasion le titre Players, une chanson réalisée en collaboration avec les stars nigérianes Rema et Patoranking.

La chanson figure dans l’album Dieu, la Patrie, le Roi, lancé par RedOne et spécialement dédié à la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Depuis sa sortie, le titre a rencontré un large succès, dépassant les sept millions de vues sur YouTube.

Par La Rédaction
Le 17/01/2026 à 13h00
#Mohamed ramadan#chanteur égyptien#CAN 2025#spectacle de clôture#musique#concert

LEs contenus liés

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Fonds d’aide: 4,97 millions de dirhams accordés à la musique, les arts chorégraphiques absents

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Musique: les artistes marocains les plus streamés en 2025

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Festival des Andalousies atlantiques ou quand la musique andalouse unit les cultures et les cœurs à Essaouira

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Festival des Andalousies atlantiques d’Essaouira: vingt ans de musique, de rencontres et de mémoire partagée

Articles les plus lus

1
Plus grand barrage du Royaume et troisième en Afrique, Al Wahda frôle 60% de remplissage et dépasse les 2 milliards de m³
2
Noufissa Kessar nouvelle présidente-directrice générale d’Al Mada
3
Allez les Lions, encore une victoire!
4
Quand un berger de l’Atlas, ses chèvres et un influenceur saoudien deviennent les stars des réseaux sociaux
5
Bastien Lachaud, un député français à la solde d’Alger
6
Affaire Christophe Gleizes: plier ou subir une éjection du Mondial 2026, l’Algérie a (déjà) choisi
7
Victoire du Maroc face au Nigeria: Casablanca déjà tournée vers la finale
8
Oued El Makhazine, le plus grand barrage du nord du Maroc atteint 100% de remplissage
Revues de presse

Voir plus