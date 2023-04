Bientôt un cinéma IMAX à Rabat

C’est officiel, le français Megarama et l’américain IMAX Corporation s’associent pour équiper trois nouveaux cinémas, soit deux en France et un au Maroc, plus précisément à Rabat, en technologie IMAX. «Cet accord avec le Megarama fera plus que tripler l’empreinte d’IMAX et portera le nombre de systèmes IMAX en France à 29, dont 23 actuellement ouverts et 6 autres en cours d’installation», précise le groupe américain dans un communiqué diffusé ce mardi 18 avril 2023.

Une source du Megarama contactée par Le360 a précisé qu’une salle du multiplexe de cette enseigne à Rabat, situé au centre commercial Arribat Center au quartier de l’Agdal, offrira l’expérience IMAX. Il ne s’agit donc pas d’un nouveau cinéma en construction.

Avec le nouvel IMAX de Rabat, le Maroc comptera désormais deux salles de cinéma équipées de cette technologie dernier cri qui offre une expérience immersive à nulle autre pareille. Le premier cinéma IMAX du Maroc existe depuis plusieurs années à Casablanca au Moroco Mall.