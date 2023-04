Meknès: les travaux de rénovation du mythique cinéma «Caméra» vont bon train

Les cinéphiles meknassis pourront retrouver, le jour de l’Aïd al-Fitr, leur salle de cinéma préférée, «Caméra». Les travaux de rénovation, en cours depuis début avril, avancent bon train. Afin de rendre à ce cinéma emblématique son éclat d’antan, ces travaux concernent la peinture des façades, la réfection de l’intérieur et des 650 places, ainsi que l’installation d’un projecteur numérique ont été lancés.

Trois étapes sont prévues. La première concerne la partie esthétique et décorative de la salle, alors que la seconde touche au plan technique, notamment l’arrivée du projecteur numérique, qui fera passer au cinéma un nouveau palier en matière de qualité des projections. Quant à la troisième étape, elle consiste en la restauration de la célèbre fresque murale art déco de la salle, réalisée en 1938 par l’artiste français Marcel Courdec.

Ces opérations de rénovation permettront non seulement de moderniser le cinéma «Caméra», mais aussi de l’embellir et d’améliorer l’expérience des cinéphiles qui le fréquentent. «Nous voulons offrir à tous les Meknassis une salle de cinéma digne de ce nom», affirme Jamal Tazi, industriel du textile bien connu dans la ville de Meknès. Et de poursuivre: «Les nouvelles technologies que nous intégrerons nous permettront de projeter avec une qualité supérieure les derniers films nationaux et internationaux directement après leur sortie.»

Les travaux visent, par ailleurs, à préserver le patrimoine de la ville ismaélite. Selon Jamal Tazi, il s’agit d’un monument historique qui témoigne d’un pan de l’histoire de Meknès. «Nous voulons préserver cette histoire (…), faire de Meknès une ville de cinéma par excellence et attirer les habitants de la ville et d’ailleurs à venir découvrir le cinéma meknassi», clame-t-il.

Notons que Jamal Tazi, grand passionné de cinéma, a levé des fonds propres de près de 3 millions de dirhams afin de financer les travaux de rénovation de l’établissement. Et il ne compte pas s’arrêter là. Afin de développer davantage cet espace, il s’est engagé à réinvestir les bénéfices des 5 prochaines années dans du nouveau matériel pour le confort des cinéphiles.