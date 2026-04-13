Azemmour décerne son Prix littéraire Atlantique-Méditerranée à Fouad Laroui devant 23 maires français

La Ville d’Azemmour s’apprête à accueillir un événement d’envergure internationale qui scellera les liens culturels et diplomatiques entre les rives de l’Atlantique et de la Méditerranée. À l’occasion de la 23e Rencontre internationale des villes et des institutions du Réseau du festival Sete Sóis Sete Luas, prévue les 17 et 18 avril 2026, la cité historique verra la remise du Prix littéraire Atlantique-Méditerranée à l’éminent écrivain Fouad Laroui.

Cet événement prend une dimension particulière avec la présence confirmée de 23 maires de villes françaises, venus témoigner de leur engagement en faveur du dialogue interculturel et de la coopération décentralisée. Leur participation souligne l’importance de ce Prix créé et doté par la ville d’Azemmour et renforce le rayonnement international de la culture marocaine. La cérémonie de remise du prix aura lieu le samedi 18 avril 2026 au Mazagan Beach Resort. Elle sera marquée par une conférence du lauréat, Fouad Laroui, offrant ainsi l’opportunité de dialoguer avec l’une des voix les plus singulières de la littérature marocaine contemporaine.

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L’œuvre de Fouad Laroui est principalement écrite en français et traite des thèmes de l’identité, de l’exil, de la rencontre des cultures et de la modernité. Il est ingénieur diplômé de l’École nationale des ponts et chaussées et docteur en sciences économiques. Il a reçu le Prix Goncourt de la nouvelle en 2013 pour «L’Étrange Affaire du pantalon de Dassoukine» et la Grande Médaille de la francophonie de l’Académie française en 2014. Ses livres sont traduits en plusieurs langues.

En parallèle à la remise du prix, la 23e Rencontre internationale des villes et des institutions du Réseau du festival Sete Sóis Sete Luas, promue par la ville d’Azemmour, sera un moment privilégié d’échanges et de collaborations. Des représentants de chaque ville participante présenteront leurs expériences et leurs visions pour l’avenir du festival, renforçant ainsi le réseau international de cette manifestation culturelle. L’ouverture de cette rencontre sera assurée par le maire de la commune d’Azemmour, le gouverneur, et l’ancien président de la République du Cap Vert, en sa qualité de président d’honneur du festival Sete Sóis Sete Luas, ainsi que par le président de l’Association provinciale des affaires culturelles d’El Jadida.