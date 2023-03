Des histoires invraisemblables, mais authentiques: Fouad Laroui nous parle de «30 jours pour trouver un mari»

Dans son style vigoureux, exaltant et sarcastique où l’ironie frôle la compassion, Fouad Laroui narre des histoires authentiques contées «dans un sabir savoureux qu’on nomme darija, qui mêle plusieurs langues et idiomes et qui ignore l’imparfait du subjonctif». Son opus 30 jours pour trouver un mari est autant hilarant et désopilant que truffé de réflexions sociologiques et philosophiques.

Ce récit parfaitement ficelé par Fouad Laroui, qui offre dès le départ une touche de fantaisie et d’ironie en filigrane, bouscule les certitudes qui façonnent nos sociétés et invite à une réflexion profonde et stimulante. Comme dans plusieurs de ses livres, les protagonistes sont réunis au Café de l’Univers. Ils racontent tour à tour une histoire supposée déboucher sur une morale, une leçon ou même plusieurs.

Pourquoi alors ce titre? «Ce n’est en aucun cas un livre de développement personnel ou un manuel pour trouver un mari», confie, sur une note d’humour, Fouad Laroui, qui était l’invité, jeudi 16 mars 2023, du Kitab Club à l’espace Artorium de Casablanca.

Ce conte moral vivifiant relate, d’après son auteur, «des histoires qui, pour ébouriffantes ou invraisemblables qu’elles paraissent, sont authentiques». Entre deux sourires amusés, les lecteurs découvrent des faits bel et bien réels. «Le titre est venu de lui-même. J’avais précédemment rencontré deux femmes qui se sont trouvées dans des circonstances similaires. Elles devaient trouver un mari en 30 jours. C’était une contrainte. Je me suis donc mis à écrire ces deux histoires pour essayer de comprendre ce qui a changé en une génération», dit-il.

«Ce sont des récits distincts, mais qui s’entremêlent», ajoute-t-il. Chaque histoire se voit interrompue par des commentaires moqueurs et des mouvements, signe d’impatience et d’attente du dénouement émanant d’une assemblée friande de débats. Le tout se passe dans un lieu si symbolique: le Café (mythique) de l’Univers, qui est très connu d’ailleurs chez le lectorat de Fouad Laroui.

«Les cafés, c’est là où les gens s’assoient, sirotent un café, prennent un thé. Chacun a le droit de raconter une histoire, ou de commenter une histoire», ajoute celui qui nous enchante par son humour.

Tous ces récits portent des messages philosophiques, mais aussi des morales sociologiques et font profondément réfléchir les lecteurs. Depuis leurs fauteuils, ils auront le droit d’observer l’assemblée de conteurs, manifestement charmée par les récits narrés d’un ton ironique et sarcastique. Des intrigues improbables mais amusantes, des dialogues percutants, dans un style décalé… Tous les ingrédients sont réunis pour les accrocher du début à la fin de 30 jours pour trouver un mari.