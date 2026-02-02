Ayoub Gretaa, acteur: «Ce Ramadan, mon rôle de méchant ne laissera personne indifférent»

Ayoub Gretaa s’apprête à retrouver le public marocain durant le mois de Ramadan à travers la série dramatique «Lili twil». Réalisée par Alaa Akaaboun et diffusée sur 2M, cette production en 15 épisodes aborde les dérives de la célébrité sur les réseaux sociaux, à travers une intrigue ancrée dans l’actualité numérique.

Dans «Lili twil», l’acteur repousse ses propres limites. «Parmi tous les personnages que j’ai interprétés jusqu’ici, celui-ci est sans doute le plus choquant pour le public marocain. On m’associe souvent aux rôles négatifs, mais ce personnage va les surprendre davantage», déclare-t-il. Un choix assumé, presque revendiqué, tant l’acteur semble à l’aise dans ces territoires inconfortables où le malaise devient matière à jeu.

Conscient du risque d’être cantonné à des rôles de «méchant», l’acteur assume pleinement ce choix artistique qu’il considère comme un véritable défi. «Je vois ce type de rôle comme un terrain d’expérimentation. À chaque fois, j’essaie de proposer une facette différente du mal, avec de nouvelles nuances», ajoute-t-il. Pour lui, le danger n’est pas d’interpréter le mal, mais de le répéter sans le réinventer.

Et si le public confond parfois le personnage et l’acteur, Gretaa y voit une victoire. «Au contraire, cela me fait plaisir quand les gens réagissent fortement. Cela veut dire qu’ils ont cru au personnage et que le travail a touché juste», raconte-t-il. Une réaction viscérale qui confirme, selon lui, la sincérité et crédibilité de son interprétation.

Lire aussi : Ayoub Gretaa, étoile montante du cinéma marocain, nommé aux Révélations des César 2026

Ce n’est pas un hasard si l’acteur retrouve une nouvelle fois le réalisateur Alaa Akaaboun. Leur complicité remonte à 2017, sur la série «Disk Hyati». «Avant d’être amis, on a été liés par le travail. Il me connaît profondément, sait comment je fonctionne, comment je ressens les choses. Quand je travaille avec lui, je me laisse guider en toute confiance», explique-t-il. «Je sais que le résultat sera toujours fort. Travailler avec Alaa est à la fois un honneur et un vrai plaisir», livre-t-il.

Cheveux, allure, voix, énergie: Ayoub Gretaa change souvent de peau d’un Ramadan à l’autre. «En tant qu’acteurs, nous cherchons à créer une distinction claire entre chaque personnage, que ce soit par l’apparence, la voix, la gestuelle ou l’émotion. L’essentiel reste la sincérité dans le jeu pour toucher le public. Le changement de look fait partie intégrante de ce processus», souligne-t-il.

Lire aussi : Ayoub Gretaa remporte le prix d’interprétation au Love International Film Festival de Mons

La série «Lili twil» s’attaque à un phénomène très actuel: celui des influenceurs et de la célébrité instantanée sur les réseaux sociaux. L’intrigue suit le parcours d’une jeune femme qui connaît un succès fulgurant sur TikTok, avant que cette notoriété soudaine ne se transforme en fardeau psychologique et social.

Au casting, Salma Salah Eddine, Maria Lalouaz, Nasser Akabab et Abdelilah Ajil accompagnent Ayoub Gretaa dans une fiction qui promet de faire parler.