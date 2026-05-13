Audiovisuel: le Maroc en voie de devenir le premier pays africain à intégrer la gouvernance de TV5MONDE

Le Maroc a officialisé sa démarche pour intégrer la gouvernance de TV5MONDE. Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohammed Mehdi Bensaid, a envoyé un courrier en ce sens à la présidence suisse des gouvernements bailleurs de fonds, a indiqué TV5MONDE dans son communiqué.

Cette initiative fait du Royaume le premier pays du continent africain à s’engager dans ce parcours d’adhésion. Si le processus va à son terme, le Maroc rejoindra les six partenaires actuels qui gèrent le réseau audiovisuel, à savoir la France, la Suisse, le Canada, le Québec, la Principauté de Monaco et la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique.

Cette ouverture institutionnelle fait suite à une décision prise en 2025 par les États membres actuels. Ces derniers avaient choisi de proposer à des pays africains membres de l’Organisation internationale de la Francophonie d’intégrer la structure afin de bâtir un espace audiovisuel commun. Désormais, les hauts fonctionnaires des six gouvernements bailleurs vont travailler avec les responsables marocains pour analyser le projet et en fixer les modalités pratiques.

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Pour concrétiser cette adhésion, le Maroc doit répondre à des critères précis définis par la Charte TV5 et par la charte d’indépendance éditoriale. Ces textes fixent les règles du réseau en matière de déontologie, de rigueur journalistique, de pluralisme des opinions et de transparence. TV5MONDE a indiqué que cette démarche s’appuyait sur une convergence de valeurs et sur un objectif partagé de bonne gouvernance.

Sur le plan technique et de la diffusion, ce projet implique une collaboration directe avec la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT). La SNRT s’associera aux radiodiffuseurs publics partenaires pour mettre en place des coproductions. Cet accord permettra également d’intégrer des contenus marocains dans l’offre de TV5MONDE, pour une diffusion sur les dix chaînes du réseau ainsi que sur sa plateforme mondiale de streaming TV5MONDE+.