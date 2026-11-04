Au cinéma, «Autisto» ouvre le débat sur la réalité des familles d’enfants autistes

Casablanca a accueilli, hier mardi 3 novembre 2026, l’avant-première du film marocain «Autisto», du réalisateur Jérôme Cohen-Olivar, en présence de l’équipe du film et de nombreux représentants des médias, qui ont suivi le long-métrage avant de participer à une conférence de presse organisée après la projection.

​Le film, dont la projection dans les salles cinématographiques débute ce mercredi 4 novembre, revient sur le sujet de l’autisme à travers une histoire humaine qui place la souffrance des familles au cœur de son récit. Il aborde les difficultés quotidiennes auxquelles font face les mères dans l’accompagnement de leurs enfants, à la lumière des défis sociaux et psychologiques qui l’accompagnent.

​Loubna Abidar incarne le rôle de Malika, une mère célibataire qui vit sous la pression d’une peur constante pour son fils Adam, atteint d’autisme, tandis que Youssef Bouhra Zina participe à l’œuvre dans le rôle de l’enfant, et feu Ismaïl Kanater dans le rôle de Mahmoud, le gardien de cimetière avec lequel Adam noue une relation humaine particulière.

Loubna Abidar dans le premier rôle

​Loubna Abidar a révélé dans une déclaration accordée à Le360 à l’issue de la projection que sa préparation pour incarner ce personnage ne s’est pas limitée à la lecture du scénario. «J’ai rencontré des mères d’enfants autistes et des cadres associatifs œuvrant dans ce domaine, afin de s’approcher des détails de cette expérience et de comprendre la nature des défis que vivent ces familles», a t-elle confié.

​Abidar a précisé que ces rencontres l’ont aidée à construire son personnage et à assimiler des aspects qu’elle ne connaissait pas auparavant, estimant que le film porte un message adressé à la société marocaine pour accorder une attention particulière aux enfants autistes et à leurs familles.

​Elle a poursuivi: «Ces familles font face à une grande souffrance, au vu de la limitation de l’aide et de l’absence d’établissements d’enseignement spécialisés suffisants. J’espère donc que les responsables visionneront le film et interagiront avec les questions qu’il soulève.»

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​L’actrice a souligné que sa participation à «Autisto» représente pour elle une véritable renaissance artistique, exprimant son souhait de voir cette œuvre lui ouvrir de nouvelles perspectives dans son parcours cinématographique, et que les réalisateurs lui confient des rôles permettant au public de découvrir d’autres facettes de son jeu.

​De son côté, le réalisateur Jérôme Cohen-Olivar a expliqué à Le360 que l’idée de réaliser ce film est liée à son expérience personnelle en tant que père d’un enfant autiste. Il a indiqué que la gestion quotidienne de ce sujet l’avait d’abord fait hésiter à le transposer au cinéma, avant que les défis rencontrés par son fils lors de son passage à l’adolescence ne le poussent à l’aborder. «Certaines scènes sont inspirées de situations que j’ai moi-même vécues avec mon fils, et le film comporte des moments qui réinventent des difficultés réelles traversées par ma propre famille» a t-il poursuivi.

L’œuvre pose des questions sur l’autisme et cherche à transmettre certaines expériences qui ne bénéficient pas d’un débat suffisant, afin que le public découvre la nature des difficultés que vivent les enfants et leurs familles. ​Pour sa part, l’acteur Youssef Bouhra Zina s’est exprimé sur les défis qu’il a rencontrés pour incarner le personnage d’Adam, affirmant que ce rôle a exigé de lui un grand effort en raison de sa différence par rapport à sa personnalité réelle. ​Il a expliqué s’être appuyé sur ses connaissances parmi les personnes ayant des proches autistes, après avoir mené des recherches.

​Le jeune acteur de 19 ans a signalé que certaines scènes lui ont été particulièrement difficiles pour lui, notamment celles nécessitant un contact physique avec le sol ou le fait de frapper Loubna, confirmant qu’il lui a fallu du temps pour assimiler la nature du personnage et restituer ses comportements devant la caméra.

​Quant à la productrice du film, Zhor Fassi Fihri, elle a révélé à Le360 que «le réalisateur a travaillé sur le scénario à partir de son expérience familiale, et qu’il a cherché pendant un certain temps une structure pour porter le projet et l’aider à le porter vers le public».

​Elle a précisé qu’après avoir lu le texte, elle lui a proposé de présenter le récit dans un contexte marocain et en Darija, estimant que traiter le sujet de l’autisme dans une œuvre cinématographique marocaine est de nature à ouvrir le débat sur une réalité vécue par de nombreuses familles dans le pays.

Un budget de 8 millions de dirhams

​Concernant le choix de Loubna Abidar pour le rôle de la mère, Zhor Fassi Fihri a indiqué qu’elle cherchait une actrice capable d’interpréter le personnage avec une émotion sincère, au vu de la nature du rôle et de ce qu’il exige comme évocation de l’expérience d’une mère vivant dans des conditions difficiles.

​Elle a ajouté qu’Abidar a réussi, selon elle, à donner une profondeur humaine au personnage, soulignant que le soutien mutuel entre femmes faisait également partie des considérations ayant accompagné ce choix. Zhor Fassi Fihri a indiqué que le budget du film s’est élevé à environ 8 millions de dirhams, tandis que le tournage a duré deux mois et s’est déroulé sur différents sites à Casablanca.