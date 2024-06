«Autisto» de Zhor Fassi Fihri et Jérôme Cohen Olivar, clap de début à Casablanca

Le tournage du film «Autisto» de Jérôme Cohen Olivar a démarré à Casablanca. Ce long métrage produit par Zhor Fassi Fihri et avec dans le rôle principal, la sulfureuse Loubna Abidar, de retour dans le cinéma marocain après dix ans d’absence évoque, on l’aura compris, la thématique des enfants autistes.

Une thématique qui touche le réalisateur personnellement et c’est pour cette raison même que la préparation du film était particulièrement ardue, parfois douloureuse depuis quatre ans. «J’ai rencontré la productrice Zhor Fassi Fihri et avec elle nous avons modifié le scénario du film qui était à l’origine une co-production entre les États-Unis, Israël et le Maroc», affirme Jérôme Cohen Olivar pour Le360.

Le tournage a commencé le 10 juin et s’étalera sur un total de six semaines. Le budget comme le précise la productrice tourne autour de 8,5 millions de dirhams, mais ce montant sera appelé à être revu à la hausse en post-production. «Jérôme voudrait ajouter des effets spéciaux entre autres, et nous allons surement devoir faire une autre levée de fonds, chercher des sponsors pour compléter le financement», confie la productrice.

Loubna Abidar a été choisie pour camper le personnage de la mère d’Adam, un enfant autiste sévère. Faiblement rémunérée en travaillant serveuse dans un bar, elle doit gérer la dureté de son quotidien et ses efforts constants pour aider son fils à être un minimum autonome et à éviter qu’il ne soit rejeté par la société. «Loubna Abidar a été choisie pour la qualité de son jeu. C’est une excellente actrice et elle est carrément faite pour ce rôle», s’enthousiasme Jérôme Cohen Olivar.

L’enfant autiste quant à lui est campé par un adolescent, Youssef, aux parents tunisiens, qui vivent au Maroc depuis une vingtaine d’années, et a été déniché un peu par hasard à la fin d’un casting organisé au Studio des arts vivants, à Casablanca.