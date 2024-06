Cinéma. Voici les films en compétition à la 15ème édition du FIDADOC

À l’heure où le cinéma documentaire gagne en importance et en influence, la capitale du Souss devient, du 7 au 12 juin, le point de rencontre international des cinéastes, critiques et cinéphiles. Le Festival international du film documentaire d’Agadir (FIDADOC), connu pour son engagement envers les nouvelles voix et perspectives du cinéma, ouvre de nouveau ses portes pour une quinzième édition qui promet d’être mémorable.

Cette année, onze longs métrages sont en lice à la compétition internationale. Les films en compétition offrent un panorama de sujets allant de l’exploration sociale à des histoires personnelles captivantes. Il s’agit de «Embodied Chorus», de Danielle Davie et Mohamad Moe Sabbah, «Le Fardeau», d’Elvis Sabin Ngaibino, «Fiers, Suspendus et Obstinés», de Mohamed Akram Nemassi, «Hollywood Gate», de Ibrahim Nashat, et «Les mots qu’elles eurent un jour», de Raphaël Pillosio.

Concourent également à cette compétition «Omi Nobu, l’homme nouveau», de Carlos Yuri Ceuninck, «Life is beautiful», de Mohamed Jabaly, «Rupture», de Zohra Benhammou et Younes Haidar, «Sauve qui peut», d’Alexe Poukine, «Sitabaomba, chez les zébus francophones», de Nantenaina Lova et «Voyage à Gaza», de Piero Usberti.

La variété des thèmes abordés, des défis personnels et collectifs jusqu’aux histoires de résilience et d’espoir, montre l’étendue et la diversité du cinéma documentaire. Les spectateurs sont invités à naviguer à travers ces récits, ouvrant ainsi des fenêtres sur des mondes souvent méconnus ou sous-représentés. Selon les organisateurs, les films primés bénéficieront l’année prochaine d’une reprise dans le réseau des instituts français du Maroc.

Le jury de cette compétition internationale est composé de trois personnalités, marocaines et étrangères, reconnues pour leur engagement au service de la culture en général et du cinéma documentaire en particulier. Il s’agit de la cinéaste franco-allemande Anja Unger, de l’artiste sénégalaise Fatou Kande Senghor, et du journaliste marocain Hicham Houdaifa.

Organisé à l’initiative de l’Association de Culture et d’Education par l’Audiovisuel (ACEA), le FIDADOC, qui se poursuit jusqu’au 12 juin à Agadir, est l’opportunité pour les cinéphiles gadiris et tous les passionnés du cinéma du réel au Maroc de découvrir sur grand écran le meilleur du cinéma documentaire international, à travers une vingtaine de films de la sélection officielle, en présence de leurs auteurs et de trois invitées exceptionnelles.