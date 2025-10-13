Asmaa Khamlichi: «Ce premier film en tant que productrice ne sera pas le dernier »

Après une longue carrière d’actrice, Asmaa Khamlichi a fait le saut vers la production avec son projet Résilience. Pour elle, cette transition n’est pas fortuite: «Toute l’expérience acquise en tant qu’actrice m’a naturellement conduite à la production. C’est venu sans effort», explique-t-elle.

Aux côtés du réalisateur Mohamed El-Karrat, elle a choisi de produire et de jouer l’héroïne de ce drame sensible, centré sur le destin d’une femme.

Une histoire de force et de résilience

D’une durée de 90 minutes, Résilience met en scène deux sœurs, Naha et Asma, qui affrontent une série de défis typiques de la condition féminine dans notre société. Le film retrace leur lutte quotidienne contre des personnalités narcissiques et autoritaires et montre surtout comment la souffrance peut être transformée en une véritable force intérieure.

Pour Asmaa, ce rôle a été particulièrement intense: « Mon rôle était poignant. Honnêtement, en regardant le film, j’ai pleuré à certains moments et ri à d’autres. Ce que j’ai surtout apprécié, c’est l’homogénéité de l’équipe. Tous les acteurs ont été incroyables.» Aux côtés d’Asmaa Khamlichi, le film met également en lumière deux jeunes talents marocains prometteurs, Asma El Arbouini et Mohcine Elmountaki, dont la présence apporte à l’histoire à la fois fraîcheur et intensité.

Défis et persévérance sur le tournage

Le tournage n’a pas été sans difficultés. Entre fatigue et maladie, Asmaa a dû l’interrompre pendant deux jours. « Mais toutes ces difficultés s’effacent lorsque l’on fait ce que l’on aime et que l’on transmet un message fort. L’important reste toujours le résultat », explique-t-elle. Cette persévérance, combinée à sa sensibilité d’actrice, a permis de donner vie à un film qui allie émotion, profondeur psychologique et engagement social.

Ce qui rend Résilience encore plus particulier, c’est la fusion entre imagination et réalité. Le réalisateur s’est inspiré de la vie d’Asmaa pour certains aspects du personnage, notamment sa pratique du yoga et sa personnalité. «Il a mêlé ma vie à son imagination pour créer une histoire qui parle à toutes les femmes», confie-t-elle.

Cette touche personnelle a permis à l’actrice de vivre pleinement son rôle et de lui donner une dimension authentique et intime.

De Résilience à l’international

Si Résilience représente son présent, Asmaa Khamlichi a déjà tourné les pages de son avenir. «C’est mon premier film en tant que productrice, mais ce ne sera pas le dernier. Mon prochain projet sera une comédie.»

Elle a également participé à la série du Ramadan Filles de Al-Bomb, tournée en Arabie Saoudite, où elle était la seule représentante marocaine du casting. Son jeu dans ce projet a été particulièrement apprécié par le réalisateur. Cette expérience internationale lui a permis de montrer son talent au-delà des frontières et de représenter fièrement le cinéma marocain.

Nul doute que cette fusion entre réalité et fiction pourrait bientôt la mener vers de nouveaux horizons, peut-être même derrière la caméra en tant que réalisatrice.