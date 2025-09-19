Culture

La Fête du Cinéma a attiré 60.000 spectateurs en 4 jours

Durant quatre jours, 60.000 spectateurs ont assisté aux projections de la Fête du Cinéma.

La Fête du cinéma a une nouvelle fois prouvé l’engouement des Marocains pour le grand écran. Entre projections populaires, films marocains à succès et initiatives solidaires, l’édition 2025 a su conjuguer divertissement et engagement citoyen.

Par La Rédaction
Le 19/09/2025 à 14h03

Organisée du 11 au 14 septembre, la Fête du cinéma a attiré 60.000 spectateurs dans l’ensemble des salles partenaires, séduits par un tarif accessible de 30 dirhams la séance.

Près de 28% des entrées ont concerné des films marocains, parmi lesquels Ana machi ana, My Friend et plusieurs autres productions locales qui ont rencontré un vif succès. Cette performance souligne l’intérêt croissant du public pour le cinéma national et la volonté de soutenir la production locale.

«Cet engouement massif démontre l’attachement du public marocain au cinéma et à ses salles, qui ont vibré durant ces quatre jours», indiquent les organisateurs dans un communiqué. Ils ont tenu à remercier l’ensemble des partenaires institutionnels et privés, notamment le Centre Cinématographique Marocain, la Chambre des Salles de Cinéma et les exploitants, dont l’implication a été décisive pour le succès de cette édition. «Grâce à eux, cette édition a offert un programme riche et festif, confirmant que la Fête du cinéma s’inscrit désormais comme un rendez-vous annuel incontournable», ajoutent-ils.

Au-delà du divertissement, l’événement a pris une dimension solidaire. En partenariat avec l’association Yed Najma, plus de 150 enfants issus de milieux défavorisés ont été invités à découvrir la magie du grand écran lors de projections spécialement organisées pour eux. Une initiative qui a permis à ces jeunes spectateurs de vivre un moment unique et mémorable.

Avec cette édition 2025, la Fête du cinéma confirme sa capacité à conjuguer culture, convivialité et engagement social, tout en consolidant le lien entre le public et le cinéma marocain.

