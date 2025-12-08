Abdelkrim Ouazani expose à la galerie L’Atelier 21 à Casablanca

La galerie d’art L’Atelier 21, à Casablanca, accueille pour la première fois l’artiste Abdelkrim Ouazzani du 9 décembre au 10 janvier 2026. L’exposition sera présentée sous le titre L’enfance de l’art, qui renvoie à cette quête de spontanéité, de création libre et de joie pure qui était au cœur de la démarche esthétique de figures majeures du XXème siècle comme Pablo Picasso, Henri Matisse, Paul Klee et Joan Miró. Abdelkrim Ouazzani appartient assurément à cette famille d’artistes. Ce titre renvoie aussi à l’influence déterminante de l’enfant Abdelkrim, qui fabriquait lui-même ses jouets, sur l’adulte Ouazzani, l’un des artistes marocains les plus importants, qui a développé une œuvre distinguée qui enrichit substantiellement le patrimoine national.

Dans Une poétique de la matière, la monographie consacrée à l’œuvre d’Abdelkrim Ouazzani, Mohamed Métalsi fait la lumière sur la démarche créative de l’artiste en ces termes: «Le fer, la rouille et les pigments dialoguent pour créer un univers où les formes se déforment et se reconstituent en permanence. Les monstres dansent, les couleurs chantent et l’ensemble compose un monde où la logique cède la place à l’imaginaire».

Cette capacité à réenchanter le monde par la création fait écho à la pensée de Nietzsche, pour qui «l’éternel enfant» est celui qui, à travers le jeu créatif, transcende les carcans de la société et retrouve une liberté originelle. Ouazzani, en s’affranchissant des codes de l’art académique et en revendiquant une spontanéité maîtrisée, incarne la figure de l’enfant créateur.

Et de poursuivre: «Mais loin d’une naïveté brute, son œuvre témoigne de la profondeur et de la réflexion d’un artiste mûr, capable d’orchestrer ce jeu entre instinct et maîtrise pour donner naissance à des formes nouvelles.»

Né en 1954 à Tétouan, Abdelkrim Ouazzani est l’une des figures majeures de l’art contemporain marocain. Formé à l’École des Beaux-Arts de Tétouan, puis de Paris, il a dirigé l’Institut national des Beaux-Arts de Tétouan, où il a formé plusieurs générations d’artistes. Parallèlement à son engagement pédagogique, l’artiste développe une œuvre singulière, à la croisée de la peinture et de la sculpture, qu’il qualifie lui-même de «peinture en trois dimensions». Son univers, à la fois ludique et profond, fait dialoguer le plan et le volume dans une célébration de la matière et de la vie.

Ses œuvres figurent dans plusieurs collections prestigieuses, notamment celles du musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (Maroc), de la fondation Alliances (Maroc), du ministère de la Culture (Maroc), de la fondation Al Mada (Maroc), de Saham Bank (Maroc) et de la collection Bank Al-Maghrib. L’artiste vit et travaille à Tétouan.

La signature de l’ouvrage aura lieu le soir du vernissage, le mardi 9 décembre, en présence de l’artiste et de l’auteur.

Sans Titre-Métal Et Acrylique Sur Toile-153x99x25cm-2025