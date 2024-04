À Larache, des spectacles historiques redonnent vie au site archéologique de Lixus

Vêtus de costumes inspirés tour à tour des patrimoines amazigh et jebli, ainsi que des civilisations phénicienne, grecque et romaine, nombre d’acteurs et d’acrobates ont pris part à ces représentations qui ont redonné vie au site de Lixus, dont les travaux de restauration par le ministère de la Culture devraient commencer dans les prochaines semaines.

Les spectacles se sont succédé pendant des heures à cette occasion devant une myriade de touristes marocains et étrangers, comprenant des danses traditionnelles inspirées de l’ancien patrimoine culturel de la région, en plus des jeux acrobatiques, de la lutte, de l’escrime ainsi que certaines activités et des savoir-faire anciens comme la poterie, la céramique et la conservation de la sauce garum.

Lire aussi : À Larache, découverte des plus anciennes empreintes de pieds humains d’Afrique du Nord et du sud de la Méditerranée

L’événement, organisé en partenariat entre la Conservation du site archéologique de Lixus et l’Association Loukous du tourisme durable, s’inscrit dans le cadre de la présentation de l’histoire dudit site, en plus de la préservation et de la valorisation du patrimoine local, notamment en matière d’artisanat et des costumes dont les racines remontent à la communauté de Lixus, considérée comme la plus ancienne métropole de l’histoire du Maroc.

C’était également l’occasion idoine de réunir une partie du gotha diplomatique établi au Maroc et composé des représentants des ambassades du Chili, du Paraguay, du Guatemala, du Pérou et de la Colombie, pour leur exposer ce pan de l’histoire millénaire du Maroc. L’initiative s’inscrit à cet effet dans le cadre de la stratégie du Royaume visant à préserver le patrimoine culturel matériel et immatériel et à le faire connaître aux pays du monde.

Lire aussi : Larache, une histoire gravée dans la roche

Anass Sedrati, conservateur du site archéologique de Lixus, a expliqué dans une déclaration à la MAP que la manifestation culturelle, qui intervient à l’occasion du mois du patrimoine, vise à «restaurer les célébrations, les spectacles et les activités artisanales qui furent organisés sur le site, notamment la fabrication de mosaïques et la poterie».

«À travers cet événement, nous essayons de restaurer l’esprit du site de Lixus en organisant des activités de spectacles destinés aux habitants et aux visiteurs», a-t-il ajouté.