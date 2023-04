Un «Ftour de la tolérance» réunit les trois religions monothéistes au site de Lixus

Un moment unique de communion entre des dizaines de personnalités représentant les trois religions monothéistes. L’Association «Larache dans le monde» a offert, samedi 15 avril, un ftour en l’honneur de près de 150 personnalités, dont les ambassadeurs du Congo-Brazzaville et du Paraguay ainsi que le conseiller culturel à l’ambassade d’Espagne au Maroc, le président de la communauté juive du Mexique. D’autres pays comme la Russie, la France et l’Italie étaient également représentés.

Ces convives s’étaient réunis autour d’un repas à l’entrée du site archéologique Lixus, situé à quelques encablures de la ville de Larache et figurant sur la liste des plus importants sites du genre au Maroc, mais aussi en Afrique du Nord et dans le continent.

Au menu, il y avait des mets qui font la célébrité de cette ville du Nord du Royaume. Et avant que tout le monde soit convié à des spectacles musicaux animés par plusieurs artistes, dont la troupe féminine de la Hadra de Larache, dirigée par Fatna Lekhmari, et la troupe de Madih et de Samaâ de l’artiste Ahmed Draoui.

Auparavant, les invités de ce «Ftour de la tolérance» ont effectué une tournée dans les principaux monuments et sites de la ville: la Place de la libération, l’église catholique, la forteresse Al Fath, la Tour des Saadiens, le Palais de Moulay Ismaïl et le site de Lixus.