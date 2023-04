Les membres du Cercle diplomatique de Rabat célèbrent la forte amitié liant leurs pays au Maroc

Le Cercle diplomatique de Rabat a organisé, mardi 11 avril 2023, un ftour auquel ont pris part des acteurs politiques, diplomatiques et culturels.

Cette rencontre à laquelle ont participé, mardi soir autour d’un ftour, des acteurs politiques, diplomatiques et culturels s’est déroulée en partenariat avec le conseil municipal des quartiers de l’Agdal et de Hay Ryad, que préside l’Istiqlalien Abdelillah Bouzidi.

Dans une allocution, ce dernier a mis en relief le rôle actif que joue sa municipalité pour promouvoir les activités culturelles et sportives. Il a également remercié le Cercle diplomatique pour sa contribution dans l’organisation de ces évènements en faveur de la société civile.

Pour sa part, la présidente du Cercle diplomatique, Alessandra Mancini de Chipoco, épouse de l’ambassadeur du Pérou au Maroc, a souligné les objectifs de son association qui consistent à soutenir des projets sociaux d’ONG marocaines travaillant dans les domaines de l’éducation, de la santé et du développement des femmes et des enfants.

Il faut rappeler que le Cercle diplomatique, qui regroupe les épouses des ambassadeurs étrangers au Maroc, organise annuellement le célèbre Bazar de bienfaisance pour célébrer l’amitié et la solidarité et soutenir les ONG marocaines œuvrant en faveur des plus défavorisés.

La dernière édition s’est tenue à Rabat en décembre 2022 sous la présidence de la princesse Lalla Meryem.