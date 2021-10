© Copyright : Famille Naamane

Sayidati raïssa. Lalla Al 'oumda. Je suis fière, en tant que femme, d’exprimer mon admiration à la première dame Maire de Dar el Beida.

En tant que Bidawia, je suis épatée: qui aurait pensé, il y a dix ans, que les Bidawas et leurs élus désigneraient une femme à la présidence du Conseil communal ?

En tant que citoyenne, je suis confiante en votre compétence: un riche parcours de médecin, Directrice régionale de la santé de Casablanca-Settat, cinquième ville la plus densément peuplée du monde, grande expérience politique au sein du RNI. Vice-présidente du Conseil communal de Casablanca du bureau sortant, vous avez tous les atouts pour exceller.

Casa la mythique souffre depuis longtemps de mauvaise gestion, de négligence, de guéguerres entre élus… Le Plan de développement du grand Casablanca, initié en 2014 par de le Souverain, a permis de grandes réalisations: pont à haubans de Sidi Maârouf, réaménagement de la Corniche Aïn Diab et du parc de la Ligue Arabe, parc d’Anfa, promenade maritime de la mosquée Hassan II, trémie des Almohade, nouveaux bus…

Mais beaucoup reste à faire et ce sera à vous, Lalla, de relever de grands défis. Un rendez-vous avec l’histoire à ne pas manquer, par vous et par le RNI.

Si Casablanca a besoin de grandes réalisations à moyen et long terme pour devenir le hub auquel on la destine, les familles ont besoin de satisfactions basiques, à court terme: vivre dans un environnement serein et un espace public paisible.

Quelles sont les attentes des familles?

La circulation, un désastre, une honte, l’anarchie, chouha! Une situation déplorable mais non désespérée. DE LA RIGUEUR! Des caméras qui verbalisent, la sensibilisation de la population et surtout une tolérance zéro de la part d'agents de circulation en nombre suffisant.

Réguler les dos d’âne anarchiques, des feux rouges sonores pour les non-voyants. Réparer les routes qui donnent l’impression d’avoir été bombardées et contrôler la qualité des travaux et le respect des cahiers de charge des marchés publics. De grâce, sanctionnez, pénalisez les fraudeurs pour faire respecter les normes techniques d’entretien.

Réguler les triporteurs, engins monstrueux, sortis de musées d’horreur, dépassant les dimensions des voitures, sans permis, roulant comme des forcenés.

Et s’il demeure un seul motard circulant sans son casque, c’est que l’anarchie perdure !

Selon l’Islam, la propreté fait partie de la foi. Si nous devons évaluer notre foi à partir de l’état de saleté de Casa, elle serait nulle! La capitale économique est-elle pauvre au point de ne pouvoir gérer ses ordures et installer des toilettes publiques? La population doit être sensibilisée à l’hygiène publique et sanctionnée au besoin.

Se mouvoir dans une ville sécurisée, sans ce risque omniprésent de se faire agresser par des voleurs. Marcher sur de vrais trottoirs sans avoir les yeux rivés sur le sol de peur de se fouler la jambe dans un trou ou une bouche d’égout non protégée. Voir des parents sereins, avec la poussette de leurs enfants sur des trottoirs lisses. L’état des trottoirs pousse à marcher sur la chaussée, au milieu de voitures et de motos et menace notre sécurité!

Voir des handicapés rouler paisiblement dans leurs chaises roulantes en accédant aux trottoirs. Des trottoirs dégagés, non encombrés par les farracha (les marchands informels) et par les terrasses de café, preuve de laxisme, d’anarchie, et j'en passe...

Faire traverser nos enfants sur des passages piétons respectés par les motos et les voitures, sous la surveillance d’agents de circulation qui pénalisent et les piétons et les conducteurs indisciplinés.

Ne plus être assailli par les mendiants, de plus en plus nombreux et agressifs, exploitant des enfants, tardivement la nuit, en toute impunité, au vu et au su de toutes les parties censées les protéger.

Pitié! Des espaces verts, dans tous les quartiers: nous avons moins d’un mètre carré d’espaces verts par habitant. La norme internationale est d’au moins 12 m2 par habitant !

Un intérêt particulier pour les quartiers populaires et périphériques à l’état lamentable, en déphasage avec des quartiers huppés, souffrant d’insécurité et de négligence à tous les niveaux. Ce qui nourrit un fort sentiment de hogra (d'injustice).

Des loisirs sains pour les jeunes: centres culturels et sportifs avec encadrement et animation professionnels et gratuits pour les familles indigentes. Les terrains de proximité, où les jeunes peuvent jouer au foot, coutent soit 500, soit 600 DH l’heure. Chaque joueur paye 50 ou 60 DH l’heure. Immensément cher pour les familles! Des terrains fermés une bonne partie de la journée. Passez-les à 5 DH par joueur avec une exonération pour les familles nombreuses.

Contrôler les associations de proximité et valoriser les plus utiles pour la collectivité. Elles sont expérimentées et font un travail fabuleux. Il faudrait juste les écouter, les soutenir. Il y a tellement de locaux de l’Etat inutilisés, des écoles fermées... Les associations ne demandent qu’à les utiliser pour des activités formatrices, récréatives, culturelles, artistiques… Ha el âr a Lalla, sauver nos enfants de l’oisiveté, de la précarité intellectuelle, des dangers de la rue, des stupéfiants en les occupant sainement et en leur donnant des chances d’épanouissement. Vous anéantirez le sentiment d’el hogra. Le bien-être des familles et l’avenir du Maroc en dépendent.

Accélérer l’ouverture du grand théâtre de Casablanca, l’un des plus importants d’Afrique et du monde arabe. Ouvrez-le à la population démunie.

Egayer nos quartiers en impliquant nos talentueux artistes qui restent marginalisés.

Lalla Al 'oumda, avec une équipe performante, vous êtes capables de relever ces défis.

Dieu et la baraka des Saints de Casablanca vous aident à être un lustre scintillant, non pas seulement à domicile, mais aussi sur notre chère métropole.