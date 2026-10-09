Le notariat marocain accélère sa digitalisation avec un intranet sécurisé et un badge numérique

Le notariat marocain franchit une nouvelle étape dans sa transformation numérique avec le lancement de deux nouveaux dispositifs destinés à moderniser la profession et à simplifier les procédures.. DR

Le premier dispositif consiste en la mise en place d’un espace numérique sécurisé conçu pour rapprocher les notaires de leurs instances représentatives et renforcer les échanges au sein de la profession. L’intranet doit faciliter l’accès à l’information et centraliser, dans un même environnement, des ressources et des services professionnels à valeur ajoutée. Il ambitionne ainsi de favoriser une communication plus directe et plus réactive, tout en encourageant la collaboration entre les membres de la profession, indique le Conseil national de l’Ordre des notaires du Maroc dans un communiqué.

Le second projet porte sur le déploiement de l’e-Badge, une identité professionnelle au format numérique accessible à travers une application mobile dédiée. Ce dispositif permet aux notaires de disposer d’un outil d’identification moderne, sécurisé et accessible à tout moment. L’application leur offre également la possibilité d’attribuer des badges numériques sécurisés à leurs collaborateurs, afin de faciliter leur identification auprès des administrations et des différents organismes de l’écosystème notarial.

Lire aussi : Tawtik: après la fuite de données de 2025, l’Ordre des notaires change de doctrine sur le stockage des actes

Au-delà de la dématérialisation du badge physique, le Conseil national de l’Ordre des notaires souligne que cette solution vise à renforcer la confiance dans les échanges professionnels, à prévenir les risques d’usurpation d’identité et à faciliter l’accès aux services et aux démarches liés à l’activité notariale.

À travers ces deux projets complémentaires, le Conseil entend ainsi agir sur plusieurs leviers: l’amélioration de la circulation de l’information, le renforcement des liens entre les notaires et leurs instances représentatives, la simplification de l’identification professionnelle et la sécurisation des interactions avec les administrations et les organismes partenaires.

Le lancement de l’intranet et de l’e-Badge traduit, selon le communiqué, la volonté du notariat marocain de s’inscrire dans un environnement professionnel plus moderne, connecté et agile, en accompagnant l’évolution des pratiques de ses membres.