Le notariat marocain fête ses 100 ans d’existence

Sous le thème «100 ans du notariat… L’encre qui préserve les droits, le sceau qui bâtit la confiance», la séance d’ouverture de la conférence a été présidée par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi qui avait à ses côtés le secrétaire d’État de l’Emploi, Hicham Sabiry, lui-même notaire de profession et président sortant de l’Ordre des notaires, et Adib Benbrahim, le secrétaire d’État chargé de l’Habitat.

Absente, Fatima-Zahra Mansouri, ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, a adressé un message de félicitations à l’assistance.

La conférence a réuni plus 200 notaires venus de toutes les régions du Royaume en plus de quelques-uns de leurs confrères subsahariens et européens.

Dans une allocution d’ouverture, le ministre de la Justice a souligné que le notariat marocain a connu un riche parcours avec plusieurs acquis en dépit de défis à relever, dont la cybercriminalité.

Hicham Sabiry, en sa qualité de notaire, a présenté la profession comme un modèle pilote en Afrique et dans le monde arabe. À son actif, Hicham Sabiry a cité la digitalisation du secteur, les partenariats conclus avec plusieurs administrations publiques telles que la DGSN, la conservation foncière et la direction générale des impôts.

Le secrétaire général du Conseil national de l’Ordre, Mohamed Rachid Tadlaoui, a rappelé que le Maroc compte un total de 838 notaires qui rédigent annuellement quelque 425.000 actes notariaux. Le notariat participe, selon lui, aux impôts à hauteur de 10 milliards de dirhams par an et verse des taxes annuelles à la Conservation foncière de 10 milliards de dirhams également.

Selon les organisateurs, l’année 2025 marque une étape historique pour le Maroc, le notariat ayant été institué, il y a cent ans, par le Dahir du 4 mai 1925 sous le règne du sultan Moulay Youssef.

«Bien plus qu’une simple commémoration, cet anniversaire célèbre une profession profondément ancrée dans l’histoire du droit marocain, tout en ouvrant des perspectives inédites pour les décennies à venir», a poursuivi Mohamed Rachid Tadlaoui.

Et d’ajouter que depuis sa fondation, «le notariat marocain a accompagné les évolutions juridiques, économiques et sociales du pays».

Ce centenaire constitue donc «une occasion précieuse pour dresser le bilan d’un siècle d’engagement, saluer les parcours, souligner les avancées et dessiner l’avenir d’un métier tourné vers l’innovation et la confiance».