Zagora: 4 morts et 22 blessés dans le renversement d’un autocar à Tagounite

Le Procureur du Roi près le Tribunal de Première Instance de Zagora porte à la connaissance du public que le 21 octobre 2026, vers 6h du matin, un accident de la circulation s’est produit dans la région de Tagounite, province de Zagora, suite au renversement d’un bus de transport public en provenance de la ville de Marrakech à destination de M’hamid El Ghizlane, transportant à son bord 26 passagers.

Cet accident a entraîné le décès de quatre personnes, tandis que les autres passagers ont subi des blessures de degrés divers.

Par conséquent, le Ministère Public a ordonné l’ouverture d’une enquête pour élucider les circonstances et les conditions de cet accident, le suivi de l’état de santé des blessés, ainsi que la réalisation des démarches nécessaires pour faciliter l’inhumation des défunts.

Dès la clôture de l’enquête, les suites juridiques appropriées seront données en fonction de ses résultats.