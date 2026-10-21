Société

Zagora: 4 morts et 22 blessés dans le renversement d’un autocar à Tagounite

L'autocar reversé près de Tagounite, dans la province de Zagora.

L'autocar reversé près de Tagounite, dans la province de Zagora.

Un grave accident de la circulation est survenu ce mercredi 21 octobre 2026 près de Tagounite, dans la province de Zagora, entraînant le décès de quatre personnes et faisant plusieurs blessés. Le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une enquête pour déterminer les circonstances du drame.

Par La Rédaction
Le 21/10/2026 à 11h00

Le Procureur du Roi près le Tribunal de Première Instance de Zagora porte à la connaissance du public que le 21 octobre 2026, vers 6h du matin, un accident de la circulation s’est produit dans la région de Tagounite, province de Zagora, suite au renversement d’un bus de transport public en provenance de la ville de Marrakech à destination de M’hamid El Ghizlane, transportant à son bord 26 passagers.

Cet accident a entraîné le décès de quatre personnes, tandis que les autres passagers ont subi des blessures de degrés divers.

Par conséquent, le Ministère Public a ordonné l’ouverture d’une enquête pour élucider les circonstances et les conditions de cet accident, le suivi de l’état de santé des blessés, ainsi que la réalisation des démarches nécessaires pour faciliter l’inhumation des défunts.

Dès la clôture de l’enquête, les suites juridiques appropriées seront données en fonction de ses résultats.

Par La Rédaction
Le 21/10/2026 à 11h00
#Accident#Zagora

LEs contenus liés

Politique

Accident avec délit de fuite à El Jadida: aucun lien avec les élections, selon le procureur du Roi

Société

Italie: un ouvrier agricole marocain tué dans un accident de la route

Société

Province d’El Jadida: six morts et huit blessés dans un accident de la route

Société

Accident mortel près de Sidi Ifni: promotions exceptionnelles et mesures sociales au profit des familles des policiers

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Gouvernement El Mansouri: dernières actus
2
Impôt sur le revenu: les premiers détails de la réforme
3
Stations de dessalement, barrages, transferts d’eau... ce que prévoit le programme gouvernemental
4
Sahara: la patience n’est pas un chèque en blanc
5
Sahara: le Maroc veut faire évoluer la position mexicaine
6
Les retenues des barrages poursuivent leur hausse, Hassan Addakhil et Kadoussa en tête
7
Ahmed Rahhou au ministère de l’IA: le procès en âge et en compétence a-t-il un sens?
8
Mairies brûlées en France: un journal algérien, porte-voix du régime, applaudit et parle de «vengeance»
Revues de presse

Voir plus