Washington: un ftour autour des valeurs du partage et du vivre ensemble

Dans le respect des traditions marocaines, un ftour a été organisé le 19 mars à Washington par l’ambassade du Maroc. Ce ftour convivial et multiconfessionnel a réuni des membres de la communauté marocaine établie dans la capitale fédérale américaine, ainsi que dans les États voisins de Virginie et du Maryland, dont des cadres d’organisations internationales et de think tanks, ainsi que des acteurs de la société civile et des médias.

«Ce ftour collectif se veut un moment de communion et de consolidation des valeurs de partage, de coexistence et du vivre-ensemble, notant que le Maroc n’a eu de cesse de contribuer à la promotion du dialogue interreligieux, des valeurs de tolérance, d’inclusion et de diversité», a déclaré Youssef Amrani, ambassadeur du Maroc aux États-Unis.

Lire aussi : Au Royaume-Uni, un ftour géant organisé au château de Windsor

«Sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI, le Maroc, un carrefour de civilisations et de brassage des cultures, s’érige en terre d’ouverture, de tolérance et de vivre ensemble», a-t-il souligné. Ce modèle marocain singulier s’est construit, a poursuivi l’ambassadeur, au fil des temps reflétant la richesse de l’identité plurielle de la société marocaine et ses contributions à la promotion des valeurs de paix, de coexistence et du partage.

Et d’ajouter que ce ftour, un rituel empreint de gratitude et de partage, est un moment qui illustre également l’importance des liens profonds entre la communauté marocaine et la mère patrie et le rôle de premier plan que joue les Marocains vivant aux États-Unis dans la consolidation des liens d’amitié et de coopération historiques et multiformes unissant les deux pays.

Lire aussi : Le Ftour pluriel, trait d’union entre communautés depuis 15 ans

Plusieurs convives ont tenu à saluer cette initiative à l’occasion de ce mois sacré, qui contribue au renforcement des liens humains entre les membres de la communauté marocaine et à mettre en avant le modèle singulier du Maroc qui n’a eu de cesse d’œuvrer en faveur de la promotion du dialogue interreligieux et des valeurs de tolérance, d’inclusion et de diversité.