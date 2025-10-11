Voyage: l’Égypte assouplit ses conditions d’entrée pour les Marocains

Les Marocains titulaires d’un titre de séjour valide dans les pays de l’espace Schengen, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, aux États-Unis, au Japon ou au Royaume-Uni peuvent désormais se rendre en Égypte sans demander de visa au préalable, précise l’ambassade d’Égypte à Rabat dans une note diffusée sur sa page Facebook. La même mesure s’applique aux détenteurs de visas déjà utilisés pour ces pays.

Par ailleurs, les citoyens marocains résidant dans un pays membre du Conseil de coopération du Golfe pourront également obtenir un visa à l’arrivée, sous réserve de présenter un titre de séjour et un visa de retour valides.

L’ambassade égyptienne à Rabat précise que ces mesures visent à faciliter les voyages et à renforcer les liens entre l’Égypte et le Maroc.