Maroc-Égypte: triplement des exportations, d’ici 2027

Les relations économiques entre le Royaume et l’Égypte franchissent un nouveau palier.

À l’horizon 2027, les exportations marocaines vers le marché égyptien pourraient atteindre 5 milliards de dirhams contre seulement 755 millions de dirhams actuellement.

Cette ambition, portée par une volonté politique affirmée et des échanges économiques accrus, a été annoncée ce lundi 12 mai à la Chambre des représentants par Omar Hejira, secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, indique le magazine Finances News Hebdo.

Répondant à une question orale du groupe parlementaire du Rassemblement National des Indépendants (RNI), Omar Hejira a détaillé les avancées récentes dans les discussions bilatérales.

Il a notamment souligné la tenue d’une mission économique marocaine en Égypte à la fin de la semaine écoulée, réunissant plus de 40 chefs d’entreprises et exportateurs marocains.

Cette délégation avait pour objectif d’explorer les opportunités commerciales et de nouer des partenariats concrets.

Le secrétaire d’État a salué les résultats encourageants de cette visite.

Plus de 200 rencontres B2B ont été organisées entre opérateurs des deux pays, débouchant sur des accords préliminaires, ceux-ci devraient aboutir, à court terme, à des contrats plus substantiels et à l’ouverture de nouveaux débouchés pour les produits marocains, écrit-on.

Parmi les secteurs les plus dynamiques, l’industrie automobile illustre la progression rapide des exportations marocaines vers l’Égypte.

En quelques années, celles-ci sont passées de 400 véhicules à 3.000 unités actuellement.

Et la tendance devrait s’accélérer: les projections tablent sur 5.000 véhicules exportés en 2025 et jusqu’à 8.000 unités à l’horizon 2026.

Cette performance reflète le positionnement stratégique du Royaume, comme hub industriel et logistique sur le continent africain, avec une offre compétitive, notamment dans l’assemblage et les composants automobiles.

Pour Omar Hejira, les relations commerciales entre le Royaume et l’Égypte incarnent un exemple de coopération réussie dans le monde arabe.

«Les deux pays-frères partagent des liens historiques et des intérêts économiques communs», a-t-il déclaré, insistant sur le rôle de la diplomatie économique dans le renforcement de cette dynamique.

Il a également rappelé que, sous l’impulsion du Roi Mohammed VI, la stratégie nationale favorise les partenariats Sud-Sud et l’intégration régionale, est en droite ligne, avec la vision d’un développement économique inclusif et durable, écrit-on.

Cette montée en puissance des exportations marocaines devrait contribuer à rééquilibrer une balance commerciale encore déficitaire vis-à-vis de l’Égypte.

Les efforts engagés traduisent une volonté partagée de bâtir un partenariat économique plus équitable, fondé sur la complémentarité des filières productives et une meilleure fluidité des échanges.

En somme, cette nouvelle phase des relations marocco-égyptiennes ouvre la voie à un rapprochement économique structurant, avec des retombées positives pour les entreprises et les économies des deux pays.