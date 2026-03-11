Voici les hauteurs de pluie enregistrées au cours des dernières 24 heures

De fortes précipitations ont été relevées dans plusieurs villes ces dernières 24 heures. Fès affiche le cumul le plus élevé avec 20 millimètres, suivie de Meknès avec 19 mm. Taourirt enregistre 15 mm, tandis que Oujda totalise 14 mm.

Les relevés indiquent également 13 mm à Bouarfa et à Taza. Chefchaouen suit avec 11 mm, alors que Nador enregistre 10 mm sur la même période. Parallèlement, Larache totalise 8 mm. Quant à Tanger-Port et Tétouan, elles affichent chacune 7 mm, tandis que la ville de Tanger atteint 6 mm.

Lire aussi : Céréales, fourrages, vergers... Comment les dernières pluies améliorent les perspectives agricoles

Plusieurs villes présentent des cumuls plus modestes. Benslimane, Al Hoceima, El Jadida et Sidi Slimane enregistrent 4 mm, alors que Kénitra totalise 3 mm. Les relevés indiquent 2 mm à Béni Mellal, Casablanca-Port, Midelt, Mohammedia, Nouaceur et Rabat.

À Settat, les stations météorologiques font état d’un cumul de 1 mm, tandis qu’à Salé les précipitations sont restées inférieures à un millimètre.