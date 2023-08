Visite guidée dans les principales artères de la médina de Rabat

Entourée d’un long rempart allant de l’ancien quartier juif El Mellah jusqu’à la place des Martyrs, l’ancienne médina de Rabat est accessible par les portes de Bab El Had, Bab El Alaoui, Bab el Bouiba et Bab Chellah. On peut aussi y accéder par la «petite porte» dite Zankat Tagine.

La caméra du 360 a parcouru pour vous les trois principales artères de la médina, l’avenue Mohammed V, dite «Lagza», la rue Sidi Fateh, la Souika et la rue des Consuls.

Ces principaux axes bordés de maisons, de boutiques et de marchés ont récemment été réhabilités et restaurés, rendant à ce quartier son charme d’antan. Durant cet été, surtout en fin d’après-midi lorsque le soleil est moins entreprenant, la médina connaît une affluence particulière.

Interrogé par Le360, un habitant de la médina se remémore «les beaux jours de ce quartier où les femmes venaient s’approvisionner en tissus pour la confection de djellabas et de caftans».

«A l’époque, on disait que la femme qui n’a pas acheté son tissu à la rue Boukroune, le cœur battant de la médina, ne pouvait porter de beaux habits», raconte, un tantinet ironique, un habitant de Sidi Fateh, une rue où sont inhumés plusieurs «saints».

Quant à la rue des Consuls, elle est fréquentée par des touristes à la recherche de produits d’artisanat marocains. Outre les nombreux souks traditionnels, on peut visiter également des lieux chargés d’histoire tels que la kasbah des Oudayas, construite par les Almoravides, l’ancien quartier juif du Mellah, la mosquée Moulay el-Mekki ou encore les murailles Almohades. Tout un programme.